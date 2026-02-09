Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato

Mancano ancora un po' di giorni alla gara di venerdì del Milan in casa del Pisa, ma ad oggi la sensazione è che Christian Pulisic, che anche oggi ha lavorato a parte ma sta molto meglio, dovrebbe essere convocato da Massimiliano Allegri al pari di Rafa Leao, che non è ancora al meglio per il fastidio all'adduttore ma continua a lavorare in gruppo a Milanello. Nessun rischio invece per Alexis Saelemaekers, che era stato sostituito contro la Roma all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore: il belga si è sottoposto oggi ad alcuni controlli medici da cui sono arrivate buone notizie, ma Allegri non vuole però correre rischi e per questo non dovrebbe essere rischiato. Nel mirino c'è la gara col Como del 18 febbraio.