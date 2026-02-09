Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato

09 Feb 2026 - 20:08
Mancano ancora un po' di giorni alla gara di venerdì del Milan in casa del Pisa, ma ad oggi la sensazione è che Christian Pulisic, che anche oggi ha lavorato a parte ma sta molto meglio, dovrebbe essere convocato da Massimiliano Allegri al pari di Rafa Leao, che non è ancora al meglio per il fastidio all'adduttore ma continua a lavorare in gruppo a Milanello. Nessun rischio invece per Alexis Saelemaekers, che era stato sostituito contro la Roma all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore: il belga si è sottoposto oggi ad alcuni controlli medici da cui sono arrivate buone notizie, ma Allegri non vuole però correre rischi e per questo non dovrebbe essere rischiato. Nel mirino c'è la gara col Como del 18 febbraio. 

