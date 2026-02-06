LA SUGGESTIONE

Un Totti "alla Maldini": così il capitano può tornare alla Roma nell'anno del centenario

Francesco non ha intenzioni di fare da uomo immagine: la condizione per tornare in società è avere un ruolo operativo legato alla scelta dei calciatori

06 Feb 2026 - 11:11
videovideo

In campo occupavano ruoli diametralmente opposti, ma entrambi rappresentavano un popolo intero: Paolo Maldini e Francesco Totti sono stati tra le ultime bandiere del nostro calcio. Il destino li ha uniti anche una volta appesi gli scarpini al chiodo: le esperienze da dirigenti nelle squadre che per oltre vent'anni hanno difeso da capitani non sono finite nel migliore dei modi. 

Ora però Totti potrebbe avere una terza vita giallorosso: i Friedkin vorrebbero riportarlo in società. E, da quello che filtra, Francesco non avrebbe chiuso la porta alla sua Roma. Una scelta dovuta, in primis, ai nuovi interlocutori con cui il Pupone dovrebbe rapportarsi. Nell'ultima esperienza da dirigente il presidente era ancora James Pallotta: oggi le cose sono cambiate e, oltre a Dan e Ryan Friedkin, ci sarebbe anche un totem del romanismo come Claudio Ranieri a garanzia. 

Leggi anche

Clamoroso Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti: "I Friedkin ci stanno pensando"

E proprio l'ex tecnico, nel rivelare la bomba del possibile ritorno di Totti in società, ha lanciato un chiaro messaggio tra le righe: "So che i Friedkin ci stanno pensando. Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma". Ecco, proprio su quest'ultimo particolare vale la pensa soffermarsi: Totti non tornerà per fare l'uomo immagine o il rappresentate della Roma alle riunioni di Lega. Francesco, contrariamente alla prima esperienza da dirigente, vuole essere centrale nelle decisioni tecniche (scegliere i giocatori per intenderci) e di campo.  Un po' quello che era stato Paolo Maldini al Milan nell'anno dell'ultimo scudetto: braccio destro del ds che, guarda caso, anche in quell'occasione era Ricky Massara.

I dialoghi tra le parti sono in corso: secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe già stato anche un primo incontro conoscitivo. Sul tavolo di Totti ancora non c'è un'offerta concreta perché i Friedkin vogliono capire bene la volontà del capitano per calibrare la proposta. Una suggestione romantica che, a un anno del centenario giallorosso, assume ancora più mistica: Totti e la Roma, un amore che fa giri immensi e poi ritorna. 

totti
roma
dirigente
massara
maldini
friedkin
james pallotta
ranieri

Ultimi video

03:56
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0, la dea vola in semifinale

Atalanta-Juventus 3-0: gli highlights

07:37
Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

01:56
Le Pagelle di Atalanta-Juventus

Le Pagelle di Atalanta-Juventus

45:34
Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

01:10
Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

01:26
Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

01:12
Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

02:06
La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

01:29
Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

06:04
Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

02:06
Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

07:23
Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

01:44:20
Atalanta-Juventus: partita integrale

Atalanta-Juventus: partita integrale

01:52
Pašalic e Scamacca: "Bravi a concretizzare le occasioni, siamo uniti"

Pašalic e Scamacca: "Bravi a concretizzare le occasioni, siamo uniti"

03:56
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0, la dea vola in semifinale

Atalanta-Juventus 3-0: gli highlights

I più visti di Roma

Clamoroso Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti: "I Friedkin ci stanno pensando"

Pagelle: Svilar evita guai peggiori alla Roma, Malen stavolta non incide. Muro Solet

Il gol di Ekkelenkamp e le parate di Okoye condannano Gasperini: i giallorossi perdono il quarto posto

SRV RULLO SUPERMOVIOLA UDINESE-ROMA 2/2 SRV

La Supermoviola di Udinese-Roma: Sacchi non sbaglia negli episodi chiave

Chi è Robinio Vaz e perché la Roma ha speso così tanto per portarlo alla corte di Gasp

Gasperini: "Imprecisi e un po' sfortunati. Mercato? Non mi aspettavo tante difficoltà..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:20
Lazio, ecco Przyborek: "Club importante, sono pronto alla sfida'
11:26
Roma, brutte notizie: lesione muscolare per Robinio Vaz. Niente Cagliari
10:00
Esordio col botto per Lookman all'Atletico Madrid: gol e assist contro il Betis
09:28
Al Nassr, Cristiano Ronaldo in sciopero potrebbe saltare un'altra partita
08:03
Juventus, incubo Palladino: doppio 0-3 consecutivo