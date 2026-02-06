Un Totti "alla Maldini": così il capitano può tornare alla Roma nell'anno del centenario

Ora però Totti potrebbe avere una terza vita giallorosso: i Friedkin vorrebbero riportarlo in società. E, da quello che filtra, Francesco non avrebbe chiuso la porta alla sua Roma. Una scelta dovuta, in primis, ai nuovi interlocutori con cui il Pupone dovrebbe rapportarsi. Nell'ultima esperienza da dirigente il presidente era ancora James Pallotta: oggi le cose sono cambiate e, oltre a Dan e Ryan Friedkin, ci sarebbe anche un totem del romanismo come Claudio Ranieri a garanzia.