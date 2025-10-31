Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Roma a San Siro a caccia di certezze, ma la vittoria esterna con il Milan in Serie A manca da otto anni

I giallorossi saranno impegnati a San Siro contro il Milan domenica sera 

di Redazione
31 Ott 2025 - 16:33

Nella lunga maratona del campionato la Roma non vuole recitare la parte di chi inizia forte per poi rallentare. L'andamento deve essere costante e mirato verso un obiettivo preciso, che in questo caso si chiama quarto posto. Le vittorie con Sassuolo e Parma hanno aiutato la difesa ad acquisire nuova fiducia dopo la doppia sconfitta casalinga contro Inter e Viktoria Plzen, e forse hanno rinfrescato il volto di un attacco che aveva come biglietto da visita solo i tre gol di Soulé e un colpo di testa vincente di Dovbyk

I tre anelli di San Siro e il Milan di Allegri sono ciò che divide la Roma dalla sua ottava vittoria in campionato: un ostacolo impegnativo, ma non insormontabile, in cui gli 11 di Gasperini potranno confrontarsi per la seconda volta con una squadra sulla carta superiore. A San Siro, però, la Roma non andrà solo per misurare le sue potenzialità, ma anche per provare a sfatare un piccolo tabù: la vittoria in trasferta in Serie A contro il Milan, infatti, manca dall'ottobre del 2017, in uno 0-2 deciso dai gol di Dzeko e Florenzi. Da quel momento in poi, 4 sconfitte e 3 pareggi, con l'unica vittoria giallorossa nei quarti di finale di andata di Europa League, un anno e mezzo fa. 

Leggi anche

Gasperini: "Stiamo crescendo, Dybala sta bene e i difensori sono solidi. Bailey? Serve tempo"

Gasperini pensa a un centrocampo più robusto e intercambiabile: l'idea dell'allenatore potrebbe essere quella di schierare Cristante, Konè e El Aynaoui insieme, per tentare di arginare (almeno numericamente) il centrocampo del Milan e per assicurarsi una copertura costante in caso di avanzate da parte di Cristante o El Aynaoui. Davanti, possibile la proposta della coppia argentina Soulé-Dybala. Se Dovbyk osserverà il calcio d'inizio dalla panchina, certamente non sarà per scelta tecnica. Anzi, lo sarà, ma non nel senso a cui l'ucraino si era abituato in questo inizio di stagione: l'impatto a gara in corso che ha avuto contro Sassuolo e Parma è stato più che positivo e non è escluso che Gasperini gli chieda lo stesso tipo di compito anche domenica. 

Leggi anche

Gasp si gode Hermoso e Dovbyk: la Roma resta prima e ora arriva il Milan

roma
gasperini
serie a
milan

Ultimi video

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:13
DICH NICOLA PRE JUVE 31/10 DICH

Nicola: "Spalletti allenatore di grande livello"

00:20
DICH SPALLETTI SU SCUDETTO DICH

Spalletti: "Giro scudetto? Spero di entrarci, perché no?"

01:01
DICH JURIC VIGILIA 31/10 DICH

Juric: "Sono contento di come stiamo giocando"

00:29
DICH SPALLETTI SU CHAMPIONS DICH

Spalletti: "Bisogna tentare di rientrare in Champions, gli altri corrono"

00:50
MCH MBAPPE SCARPA D'ORO 31/10 MCH

Mbappé Scarpa d'Oro: la premiazione con tutta la squadra

01:34
L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

00:15
MCH PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVE MCH

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
MCH POKER PALMEIRAS MCH

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

I più visti di Roma

Gasp ringrazia Hermoso e Dovbyk, la Roma resta in testa col Napoli

Gasperini: "Stiamo crescendo, Dybala sta bene e i difensori sono solidi. Bailey? Serve tempo"

Gasp si gode Hermoso e Dovbyk: la Roma resta prima e ora arriva il Milan

Roma all'esame Milan: dalle possibili scelte di Gasp a un tabù da sfatare

Gasperini: "Viviamo il primato coi piedi per terra, ma se le altre ci aspettano..."

Leandro Castan e il dramma del tumore: "Spalletti mi umiliò, mi disse che non avrei più giocato con lui"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:05
Letta: "Berlusconi mi pregò di non far dimettere Zoff"
17:45
Atalanta, Maldini salta la trasferta di Udine
17:42
Napoli, Lukaku torna ad allenarsi a Castel Volturno
17:18
Pasolini, quadrangolare calcio a 50 anni morte, Davoli: "Correva come un aereo"
16:55
Serie C, Sorrento-Cerignola: biglietti vietati ai tifosi pugliesi