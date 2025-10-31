Roma a San Siro a caccia di certezze, ma la vittoria esterna con il Milan in Serie A manca da otto anni

Gasperini pensa a un centrocampo più robusto e intercambiabile: l'idea dell'allenatore potrebbe essere quella di schierare Cristante, Konè e El Aynaoui insieme, per tentare di arginare (almeno numericamente) il centrocampo del Milan e per assicurarsi una copertura costante in caso di avanzate da parte di Cristante o El Aynaoui. Davanti, possibile la proposta della coppia argentina Soulé-Dybala. Se Dovbyk osserverà il calcio d'inizio dalla panchina, certamente non sarà per scelta tecnica. Anzi, lo sarà, ma non nel senso a cui l'ucraino si era abituato in questo inizio di stagione: l'impatto a gara in corso che ha avuto contro Sassuolo e Parma è stato più che positivo e non è escluso che Gasperini gli chieda lo stesso tipo di compito anche domenica.