Roma, Gasperini: "Stiamo crescendo, Dybala sta bene e i difensori sono solidi. Bailey? Serve tempo"

Le parole del tecnico dei giallorossi dopo la vittoria ottenuta contro il Parma all'Olimpico

29 Ott 2025 - 20:51
© Getty Images

La Roma batte 2-1 il Parma e sorride per il primo posto in classifica col Napoli. Un successo che ha permesso a Gian Piero Gasperini di vedere tante cose positive in campo: "Abbiamo avuto difficoltà nella prima mezz'ora, merito del Parma e demerito nostro. Abbiamo trovato le misure giuste- ha detto a Sky- poi nel secondo tempo abbiamo attaccato e la partita si è fatta agevole. Il gol nel finale ci ha lasciato con qualche apprensione".

"Dybala sta bene, il morale è alto e la squadra sta attraversando un ottimo momento. Possiamo crescere, ma stasera abbiamo sviluppato buone trame e siamo in crescita" ha aggiunto.

Gasp ringrazia Hermoso e Dovbyk, la Roma resta in testa col Napoli

Il tecnico dei giallorossi si è poi soffermato sulle prestazioni dei difensori: "Mancini l'ho spostato a destra e ci ha dato spinta, Hermoso dall'altra parte ha maggiore propensione a uscire e giocare. Ndicka è stato positivo. Con loro tre possiamo girare e alternarli in base alle loro caratteristiche, abbiamo una base solida in difesa e stiamo trovando risorse importanti. Stiamo crescendo avanti con Dybala e Soulé, stiamo sopperendo ai problemi".

Infine un parere su Bailey: "Deve trovare condizione, l'abbiamo buttato in campo in maniera precoce e ha bisogno di delicatezza e qualche settimana in più. È in difficoltà". 

roma
gasperini

