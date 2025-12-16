Urla, botte e il litigio con Fabregas, monta la polemica social contro Mancini: "Doveva essere espulso"

Social, ovviamente, scatenati. Questi alcuni dei commenti. “L’arbitro aveva una sola missione: salvaguardare Mancini ed Hermoso per la Juventus. E mi sembra che abbia rispettato gli ordini di scuderia” e anche: “Kalulu e Yildiz sono stati squalificati 2 giornate, previo rosso diretto, dopo revisione del sempre attento Var, dotato anche di droni e immagini satellitari ad alta definizione. Ma per Mancini nessuno è intervenuto, omissione dell’arbitro e di Lissone" e ancora: “Mancini graziato come sempre da un arbitro decisamente casalingo come la cucina della Sora Lella. Mancini è un calciatore pessimo esempio per tutto il calcio giovanile. Antisportivo, vile, rissoso. Inconcepibile vedere in campo tutte le volte questo suo atteggiamento”, oppure: “Mancini avrebbe meritato l’espulsione in più occasioni, soprattutto per la porcata a fine partita ma stranamente nessuno, né gli incompetenti in campo e neanche quelli al Var hanno fatto niente. Il motivo è chiaro, c’entra la prossima partita della Roma…”, e infine: “Mancini è il Materazzi di oggi”.