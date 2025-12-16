Roma, intreccio per la punta: Zirkzee in pole, ma spunta l'ipotesi di uno scambio Dovbyk-Beto

Se per l'ex Bologna la trattativa dovesse andare a rilento pronto il piano B: anche il club inglese è di proprietà dei Friedkindi Redazione
La Roma continua a volare. I giallorossi di Gian Piero Gasperini dopo la buona vittoria sul Como si sono riportati a 3 punti dall'Inter capolista. Un gap minimo che lascia tutto aperto in ottica corsa scudetto. Per questo il tecnico giallorosso ha chiesto ai suoi dirigenti uno sforzo nella prossima finestra di mercato: l'obiettivo primario regalare a Gasp una punta il prima possibile.
Il nome in cima alla lista del ds Ricky Massara è Joshua Zirkzee. L'olandese al Manchester United sta giocando con il contagocce: soltanto 355 minuti in campo in questa prima metà di stagione. La prospettiva di un ritorno in Italia lo alletta e i contatti tra i vertici romanisti e il suo entourage sono già in corso. A frenare gli entusiasmi giallorossi però c'è l'allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, e la variabile Coppa D'Africa. Il tecnico portoghese infatti, interrogato sul futuro di Zirkzee, ha facendo intendere che con le partenze di Bryan Mbeumo e Amad Diallo alla volta del Marocco l'olandese potrebbe diventare fondamentale nelle rotazioni. Un problema per Massara che potrebbe vedere la pista che porta all'ex Bologna bloccata fino al terminata della coppa D'Africa, previsto per il 18 gennaio.
Per questo la Roma sta preparando anche un piano B, nel caso in cui l'assalto a Zirkzee finisse per diventare una vera e propria telenovela. La pista alternativa all'olandese porterebbe a un affare tutto in "famiglia": uno scambio con l'Everton, club con cui i giallorossi condividono la proprietà Friedkin. In questo scenario Artem Dovbyk potrebbe fare le valige in direzione Liverpool, mentre a percorrere la tratta inversa sarebbe una vecchia conoscenza della Serie A: Beto. Un ipotesi di scambio in fase ancora embrionale, ma che nelle prossime settimane, in caso di difficoltà nell'affaire Zirkzee, potrebbe prendere quota.