Roma, intreccio per la punta: Zirkzee in pole, ma spunta l'ipotesi di uno scambio Dovbyk-Beto

Il nome in cima alla lista del ds Ricky Massara è Joshua Zirkzee. L'olandese al Manchester United sta giocando con il contagocce: soltanto 355 minuti in campo in questa prima metà di stagione. La prospettiva di un ritorno in Italia lo alletta e i contatti tra i vertici romanisti e il suo entourage sono già in corso. A frenare gli entusiasmi giallorossi però c'è l'allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, e la variabile Coppa D'Africa. Il tecnico portoghese infatti, interrogato sul futuro di Zirkzee, ha facendo intendere che con le partenze di Bryan Mbeumo e Amad Diallo alla volta del Marocco l'olandese potrebbe diventare fondamentale nelle rotazioni. Un problema per Massara che potrebbe vedere la pista che porta all'ex Bologna bloccata fino al terminata della coppa D'Africa, previsto per il 18 gennaio.