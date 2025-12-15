Serie A, Roma-Como 1-0: Gasp riparte con Wesley e consolida il quarto posto

Matías Soulé (aprile 2003) – 21 gol e 11 assist finora in Serie A – è diventato il quinto giocatore nato dal 2003 a contare più di 20 reti e più di 10 passaggi vincenti nelle ultime cinque stagioni dei Big-5 tornei europei (dal 2021/22) dopo Elye Wahi, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Jude Bellingham.