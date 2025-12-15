Serie A, Roma-Como 1-0: Gasp riparte con Wesley e consolida il quarto posto

© italyphotopress
Un gol del brasiliano regala i tre punti ai giallorossi dopo due ko consecutivi, Fabregas scivola a -6 dalla zona Championsdi Daniele Pezzini
La Roma batte 1-0 il Como nell’ultimo posticipo della 15esima giornata di Serie A, riparte dopo due sconfitte consecutive e consolida il quarto posto con una grande prestazione. Nel primo tempo la squadra di Gasperini prova a sfruttare la quantità enorme di rischi in uscita che si prende quella di Fabregas, conduce il gioco a lungo, crea tante occasioni potenziali, ma nessuna davvero pericolosa.
A inizio ripresa la netta superiorità dei padroni di casa trova finalmente uno sbocco vincente quando Soulé pesca in area Wesley, il cui destro incrociato vale il vantaggio. I giallorossi non riescono a creare i presupposti per il raddoppio e dopo i tanti cambi dei lombardi rischiano qualcosina nel finale (pericoloso in particolare Posch), ma Svilar resta sostanzialmente inoperoso fino al triplice fischio.
Il Como incappa nel secondo ko consecutivo dopo il crollo di San Siro e scivola a -6 dalla zona Champions, la Roma archivia le sconfitte con Napoli e Cagliari e si prepara al meglio a un’altra sfida decisiva, quella di sabato prossimo allo Stadium contro la Juve del grande ex Luciano Spalletti.
LE PAGELLE
Ferguson 6,5 - La doppietta al Celtic sembra avergli fatto scattare qualcosa a livello mentale: lotta su ogni pallone, fa valere la stazza fisica, dialoga con i compagni con personalità. Un po’ impreciso sotto porta, ma ugualmente prezioso per la squadra.
N’Dicka 6,5 - Roccioso, fisicamente insuperabile, sempre puntuale negli interventi e decisivo nelle chiusure. Insieme a Hermoso e Mancini forma un terzetto semplicemente inattaccabile, anche per i gioiellini di Fabregas.
Soulé 7 - Cuce il gioco con classe e maestria, meno iniziative individuali, ma tantissimo lavoro di rifinitura per i compagni, compreso l’assist per il gol dell’1-0. È sempre più lui il leader di questa Roma.
Wesley 7,5 - Sempre attento in fase di contenimento, esplosivo oltre la metà campo. Terzo gol in campionato, ancora decisivo, ribadisce la sua essenzialità nel gioco di Gasperini anche grazie a un atletismo a tratti incredibile.
Nico Paz 5 - Sovrastato fisicamente dai difensori della Roma, mai nel vivo del gioco, non riesce a trovare la collocazione giusta per provare quanto meno a dare una mano alla squadra in fase di impostazione. Serataccia.
Diao 5 - Non entra mai in partita, sempre ben contenuto da Wesley e Mancini. Quando ha l’occasione di colpire in contropiede si fa male poco prima di calciare e pochi minuti dopo lascia il campo in lacrime. Problema muscolare, che mette a rischio la sua partecipazione alla Coppa d’Africa.
Addai 5,5 - Ci mette un po’ più di vivacità rispetto ai compagni di reparto, ma anche lui non riesce mai a trovare sbocchi verso la porta di Svilar, contenuto dalle marcature asfissianti dei difensori avversari. Ci si mette anche la sfortuna perché il suo infortunio spiana la strada al vantaggio della Roma.
Posch 6,5 - È il solo che riesce a creare davvero qualche grattacapo alla difesa della Roma. Il suo primo tentativo di incursione è murato da un grande N’Dicka, il secondo fa correre un brivido all’Olimpico ma si spegne sul fondo.
IL TABELLINO
Roma-Como 1-0
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 6,5; Wesley 7,5, Koné 6,5, Cristante 6,5, Rensch 6,5; Soulé 7 (37' st Bailey 6), Pellegrini 6 (28' st El Shaarawy 6); Ferguson 6,5.
Allenatore: Gasperini 7
Como (4‑2‑3‑1): Butez 6; Smolcic 5,5 (34' st Van der Brempt 6), Ramon 6, Kempf 6, Valle 5,5; Caqueret 5 (20' st Posch 6,5), Da Cunha 5,5; Addai 5,5 (20' st Rodriguez 6), Baturina 5 (34' st Kuhn 5,5), Diao 5 (37' Douvikas 5,5); Nico Paz 5.
Allenatore: Fabregas 5
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 15' st Wesley (R)
Ammoniti: Addai (C), Mancini (R), Paz (C), El Shaarawy (R), Wesley (R), Ramon (C)
Espulsi:
LE STATISTICHE
La Roma ha vinto 10 delle prime 15 gare disputate in questo campionato (5P) e non faceva meglio in Serie A dal 2017/18 (11V, 2N, 2P in quel caso).
La Roma ha vinto il 67% delle gare disputate nel 2025 in tutte le competizioni, ovvero 32 sulle 48 disputate (5N, 11P); soltanto nel 2017 con il 68% (36/53) i capitolini hanno registrato una percentuale superiore di successi in un singolo anno solare.
La Roma ha ottenuto più di 20 successi tra tutte le competizioni mantenendo anche la porta inviolata in un singolo anno solare per la prima volta nella sua storia (21 nel 2025).
La Roma ha vinto 13 sfide in Serie A con il punteggio di 1-0 nel 2025, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra nei top-5 campionati in questo anno solare.
Nel 2025, la Roma ha mantenuto la porta inviolata in 18 sfide in Serie A, almeno due clean sheet in più rispetto a qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei in questo anno solare (a quota 16 Bayern Monaco e Manchester City).
La Roma, con solo otto reti subite, continua ad avere la miglior difesa del campionato: i giallorossi non incassavano così pochi gol nelle prime 15 gare di un torneo di Serie A da oltre 10 anni (ultima volta nel 2013/14, cinque reti subite nelle prime 15).
Matías Soulé (aprile 2003) – 21 gol e 11 assist finora in Serie A – è diventato il quinto giocatore nato dal 2003 a contare più di 20 reti e più di 10 passaggi vincenti nelle ultime cinque stagioni dei Big-5 tornei europei (dal 2021/22) dopo Elye Wahi, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Jude Bellingham.
Nessun difensore ha segnato più reti rispetto a Wesley nella Serie A in corso, tre al pari di Leo Østigård.
Wesley è il primo difensore brasiliano ad aver segnato tre reti nel corso di una singola stagione di Serie A con la maglia della Roma da Ibañez nel 2022/23.
50ª presenza per Nico Paz in Serie A.
Il Como ha perso due partite fuori casa di fila in Serie A per la prima volta da marzo (una delle due contro la Roma anche in quel caso).
Inoltre, il Como ha perso due sfide fuori casa di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da novembre 2024.