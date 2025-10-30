Hermoso e Dovbyk trascinano la Roma: per Gasperini ora sono tutti importanti

Rigenerare i giocatori e vincere le partite grazie a loro. Gasperini l'ha fatto anche in passato, ma forse stavolta non se lo aspettava nemmeno lui, tanto che nel post partita si esprime così su Hermoso, autore del gol che ha stappato la partita: "Pensavo che non fosse nei piani della Roma, poi non è partito e in ritiro ha avuto un impatto positivo. Ha qualità ed esperienza, è una fortuna averlo". Senza dimenticare la bocciatura di un mese e mezzo fa (dopo la sconfitta in casa con il Torino) per l'autore del 2-0, Dovbyk: "Non ho mai pensato di farlo entrare, mi aspetto ben altro in allenamento".