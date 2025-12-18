Dybala a lezione di primo soccorso: ospite di Bove a Casa Viola prova le manovre sui neonati

Paulo Dybala in una veste inedita e lodevole: ieri la Joya ha preso parte al corso di primo soccorso organizzato dall'ex compagno Edoardo Bove a Casa Viola, sede della Boreale. L'iniziativa, promossa insieme alla Fondazione Giorgio Castelli, rientra nel forte impegno sociale del centrocampista (in attesa della legge che porta il suo nome) per la sicurezza in campo. Davanti a una platea di bambini tra i 10 e i 12 anni, Dybala non si è limitato ad ascoltare, ma ha partecipato attivamente effettuando anche una manovra di disostruzione pediatrica su un manichino.