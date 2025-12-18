Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

a casa viola

Dybala a lezione di primo soccorso: ospite di Bove a Casa Viola prova le manovre sui neonati

Paulo Dybala ospite di Edoardo Bove a Casa Viola per un corso di primo soccorso

18 Dic 2025 - 15:15
5 foto

Paulo Dybala in una veste inedita e lodevole: ieri la Joya ha preso parte al corso di primo soccorso organizzato dall'ex compagno Edoardo Bove a Casa Viola, sede della Boreale. L'iniziativa, promossa insieme alla Fondazione Giorgio Castelli, rientra nel forte impegno sociale del centrocampista (in attesa della legge che porta il suo nome) per la sicurezza in campo. Davanti a una platea di bambini tra i 10 e i 12 anni, Dybala non si è limitato ad ascoltare, ma ha partecipato attivamente effettuando anche una manovra di disostruzione pediatrica su un manichino.

dybala
bove
primo soccorso

Ultimi video

00:54
Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

00:34
CLIP RAIMONDI FORMAZIONE MILAN PRE NAPOLI - SM13 18/01 SRV

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

03:18
Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

01:11
CLIP VANALI LA VIGILIA DEL BOLOGNA PRE INTER - SM13 18/01 SRV

Bologna, le ultime da Riad: altro sgambetto all'Inter?

01:12
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SM13 18/01 ok SRV

Inter, le ultime da Riad: Calha c'è, Thu-la in attacco

01:33
CLIP CALLEGARI VIGLIA NAPOLI-MILAN - SM13 18/01 SRV

Callegari "gioca" Napoli-Milan: "Vince chi…"

01:12
Sabato sera Juve-Roma

Sabato sera Juve-Roma

01:16
De Silvestri ci crede

De Silvestri ci crede

02:01
Chivu e il nuovo format

Chivu e il nuovo format

01:09
Bastoni e il futuro

Bastoni e il futuro

01:49
Italiano è fiducioso

Italiano è fiducioso

00:53
Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

01:28
Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

01:00
"Non vinciamo big match? Falso"

"Non vinciamo big match? Falso"

01:26
"Tre finali perse? Non mi risulta…"

"Tre finali perse? Non mi risulta…"

00:54
Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

I più visti di Roma

Gianluca Mancini - 259 partite - 5 espulsioni

Urla, botte e il litigio con Fabregas, monta la polemica social contro Mancini: "Doveva essere espulso"

Wesley piega il Como e fa ripartire la Roma: Gasperini consolida il quarto posto

Roma, una formazione un po'... particolare: l'undici anti-Como disegnato dai bambini

Roma, intreccio per la punta: Zirkzee in pole, ma spunta l'ipotesi di uno scambio Dovbyk-Beto

Gasperini: "La miglior partita stagionale in casa. Quarto posto? Sarei contentissimo"

Roma-Como, le immagini del match