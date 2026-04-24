Ranieri spiega l'addio: "Mandato via per scelta unilaterale del club, Roma una seconda pelle". E non saluta Gasperini
Le prime parole di Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma: "Ringrazio tutti". Ma non cita Gasperini
"L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Claudio Ranieri precisa in una dichiarazione all'Ansa le modalità del suo addio alla Roma - preso atto del comunicato diffuso dal club - "per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle".
Ranieri ha voluto al contempo "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre" conclude.
Ranieri andrà in Nazionale?
Anche per riconoscenza ai colori giallorossi, nell'estate 2025 Ranieri rifiutò la proposta della Nazionale di diventare ct. Sarebbe stato il coronamento di una carriera, ma anche un grande rischio considerato che sarebbe subentrato a Spalletti in un momento di crisi e con la qualificazione Mondiale in bilico. Un anno dopo, con gli azzurri eliminati e in attesa di partire con un nuovo ciclo, Ranieri potrebbe tornare idea concreta dalle parti di Coverciano. Come allenatore? Difficile, dato che dopo il 2024/25 alla Roma il 74enne considerava conclusa la sua carriera in panchina. Piuttosto, un ruolo da direttore tecnico o da supervisore per il progetto azzurro che nascerà, potrebbe stuzzicare l'ex dirigente giallorosso.
Cosa ha detto Gasperini su Ranieri?
L'addio dell'ex senior advisor, con il quale Gasperini è arrivato alla rottura, ha tenuto banco nella conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma. "Il comunicato evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno e che la Roma è davanti a tutto. Cosa mi è dispiaciuto di più delle parole di Ranieri? Che non ho mai avuto la sensazione di quanto ha dichiarato, di questa situazione dura, mi hanno sorpreso molto", ha detto il tecnico giallorosso. "Io non ho fatto nulla. Non mi mettete sullo stesso piano, io non ho fatto nulla contro nessuno. A Trigoria si deve fare calcio e spero lo si faccia. Io cerco solo questo, sono fuori dalle altre situazioni e non ne parlo. Stop. Tutte le altre componenti qui sono di livello: dallo stadio sempre pieno alla piazza appassionata. Ora tornate anche voi a parlare di calcio: non so come dirlo. Mi hanno tirato in mezzo, non ne voglio più sapere", ha aggiunto.
Come la Roma ha detto addio a Ranieri?
"L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia", la nota del club.