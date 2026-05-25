roma

Roma in Champions, Gasperini: "Malen decisivo. Sempre creduto di poterci giocare il quarto posto"

Il tecnico giallorosso si coccola il suo bomber, decisivo nello sprint finale per la Champions: "Ci serviva un filotto da grande sqaudra, è arrivato nel momento giusto"

25 Mag 2026 - 00:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

La partita a un certo punto sembrava stregata, poi ci ha pensato il solito Malen a riportare il sereno su Roma: i giallorossi sbancano Verona e tornano in Champions League dopo 8 anni. Così Gasperini può finalmente esultare: "Serata bellissima. Difficile perché il Verona ha fatto una partita seria, come sempre ha fatto nell'ultimo periodo", il commento del tecnico romano, che poi passa all'analisi della partita: "Noi abbiamo faticato un po' paradossalmente quando siamo rimasti uno in più. Forse la tensione, la fretta di chiudere la partita... non ci ha fatto giocare bene. Non stavamo finalizzando le occasioni che stavamo creando. Poi quando lasci aperta la partita può succedere di tutto: basta una palla inattiva..."

Leggi anche

Milan all'inferno: perde col Cagliari e scivola sesto. Roma e Como in paradiso: è Champions. Cremonese in B

Poi Gasp allarga l'analisi alla stagione intera: "Svolta dopo il 5-2 contro l'Inter? Ho trovato da subito un gruppo che ci ha messo grande applicazione: c'era la volontà di tutti di fare una stagione di grande livello. Siamo partiti bene e abbiamo guadagnato credibilità agli occhi dei nostri tifosi. E stata un'annata difficile ma non per il rapporto con i giocatori e con il pubblico". 

Gasp, contrariamente ad altri allenatori venuti prima di lui, ha fissato l'asticella altissima fin da subito: la Roma dei Friedkin non era mai andata in Champions. "Di momenti difficili ne abbiamo passati pochi. Forse, nell'arco di tutta una stagione, l'unico è stato dopo la partita a Milano con l'Inter. Vedendo come lavoravano questi ragazzi, soprattutto nel girone di ritorno, pur pareggiando con la Juve, col Napoli, Col Milan... avevamo la sensazione di potercela giocare con loro per il quarto posto. Malen ci ha fatto fare un salto di qualità. Lì davanti eravamo in pochi e in difficoltà ma abbiamo sempre dato il massimo. Tra di noi ce lo dicevamo: per andare su dovevamo fare un filotto di 7/8 partite, come fanno le grandi squadre. Lo abbiamo infilato nel momento giusto". Per finire i complimenti al Como di Fabregas, la quarta squadra ad aver conquistato la Champions: "Siete stati bravissimi", lo scambio di battute con il tecnico spagnolo. 

roma
gianpiero gasperini
champions league
corsa champions
donyell malen

Ultimi video

01:02
SRV BAYERN COPPA DI GERMNAIA 24/5 SRV

Tripletta di Kane, il Bayern vince anche la Coppa di Germania

01:45
Roma e Como, festa Champions

Roma e Como, festa Champions

03:00
Torino-Juventus 2-2: gli highlights

Torino-Juventus 2-2: gli highlights

01:18
Verona-Roma 0-2: gli highlights

Verona-Roma 0-2: gli highlights

01:15
Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

03:02
Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

01:23
Cremonese-Como 1-4: gli highlights

Cremonese-Como 1-4: gli highlights

01:09
Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

02:01
Napoli-Udinese 1-0: gli highlights

Napoli-Udinese 1-0: gli highlights

00:30
DICH ADL-CONTE E SCUDETTO DICH

"Senza infortuni era scudetto". Botta e risposta De Laurentiis-Conte

01:31
MCH ADL CONTE E TELEFONO MCH

De Laurentiis, il cellulare continua a squillare in conferenza: "È un rompic..."

04:20
MCH CONTESTAZIONE MILAN MCH

Milan, la contestazione dei tifosi

00:35
LANCIO XXL RICCIONE BENEDETTA RADAELLI SRV

SportMediaset arriva sulla spiaggia di Riccione: vieni a trovarci domenica 31 maggio

00:20
MCH PULLMAN JUVE LANCI DI BOTTIGLIA MCH

Bus della Juve accolto a bottigliate per il derby

01:29
MCH SCONTRI PRE TORINO JUVE MCH

Scontri prima di Toro-Juventus: ultrà rivali vengono a contatto, interviene la Polizia

01:02
SRV BAYERN COPPA DI GERMNAIA 24/5 SRV

Tripletta di Kane, il Bayern vince anche la Coppa di Germania

I più visti di Roma

Roma, la Champions passa da Malen: trattamento speciale per l'olandese in allenamento

DICH GASPERINI SU ATTESA CHAMPIONS PER SITO 23/5 DICH

Gasperini, match point Champions: "Servirà attenzione e non tensione"

Gasperini carica i giallorossi: "Champions traguardo superiore alle richieste, ora dipende da noi"

Mancini core de Roma

Mancini sempre più "core de Roma"

Roma-Lazio 17 maggio 2026

Le foto di Roma-Lazio

DICH GASPERINI SU FRIEDKIN PER SITO 23/5 DICH

Gasperini "chiama" i Friedkin: "Fondamentale la loro presenza"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:15
"Como si dice Champions?", la festa con il gavettone a Fabregas in conferenza
00:05
Roma, la rivincita di Mancini: "Non siamo più la 'banda del sesto posto'. Gasperini decisivo"
00:03
Cagliari, Pisacane: "Farò di tutto per rimanere, sono riconoscente al presidente Giulini"
23:38
Serie A: i verdetti finali dopo l'ultima giornata
23:33
Genoa, De Rossi: "Voglio restare qui"