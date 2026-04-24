La Roma annuncia la separazione da Ranieri: "Piena fiducia in Gasperini"
Arriva la nota del club: "Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi"
Adesso è anche ufficiale: Claudio Ranieri e la Roma si separano con effetto immediato. "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia", la nota del club.
Adesso, insomma, il potere passa nelle mani proprio di Gasperini, in attesa di capire quale sarà il destino del ds Massara, anche lui vicino all'allontanamento. Di sicuro, l'ex tecnico dell'Atalanta ha vinto la sua battaglia.
Abodi: "Ranieri un patrimonio, club decide ciò che vuole"
"Ranieri? La società decide ciò che vuole. Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato. Ranieri è un patrimonio acquisito del calcio italiano". Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo nello sport, in merito alla separazione tra Claudio Ranieri e la Roma.