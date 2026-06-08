Mondiali: l'Olanda perde Timber in difesa, convocato Geertruida

08 Giu 2026 - 22:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Un fastidioso problema muscolare all'inguine impedirà al difensore dell'Olanda Jurrien Timber a partecipare ai Mondiali. Il giocatore dell'Arsenal lascerà il ritiro di New York della nazionale orange dopo l'amichevole con l'Uzbekistan che si gioca questa sera, lasciando 'solo' il fratello Quentin, centrocampista del Marsiglia. Al suo posto, il ct Ronald Koeman ha convocato Lutsharel Geertruida, che nella scorsa stagione era in prestito al Sunderland dal Lipsia. L'Olanda, già priva di Xavi Simons, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij, inizierà la sua avventura ai Mondiali domenica prossima contro il Giappone.

Ultimi video

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

01:12
Real Madrid, Florentino ancora presidente: pronto il super colpo

Real Madrid, Florentino ancora presidente: pronto il super colpo

00:42
Maldera "Eriksen, attimi di paura per tutti"

Maldera "Eriksen, attimi di paura per tutti"

02:04
Trevisani: "Milan, una follia, il calcio non è l'NBA"

Trevisani: "Milan, una follia, il calcio non è l'NBA"

02:48
Milan nel caos: stallo per Rangnick e anche per l'allenatore le cose si complicano

Milan nel caos: stallo per Rangnick e anche per l'allenatore le cose si complicano

02:02
Trevisani: "Baldini bravo a coinvolgere i giocatori"

Trevisani: "Baldini bravo a coinvolgere i giocatori"

01:48
Real, Perez al timone

Real, Perez al timone

01:37
Eriksen, altro spavento

Eriksen, altro spavento

02:14
Il Mondiale in Messico

Il Mondiale in Messico

01:51
In gol con il Belgio

In gol con il Belgio

00:23
Totti esalta Yildiz

Totti esalta Yildiz

01:41
La Juve riparte da qui

La Juve riparte da qui

01:49
Tra Mondiale e mercato

Tra Mondiale e mercato

02:07
Telenovela Calhanoglu

Telenovela Calhanoglu

01:35
L'Italia vince in Grecia

L'Italia vince in Grecia

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

I più visti di Calcio

DICH BRAIDA PER SITO DICH

Braida: "Ibra deve essere più umile, il Milan è in crisi d'identità. Mi viene quasi da piangere"

DICH DE KETELAERE su Milan DICH

De Ketelaere: "Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso"

DICH MAROTTA PARMA 5/6 DICH

Marotta: “Palestra è un giocatore che piace a tanti, anche all'Inter. Ma..."

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

Un'Italia... bendata

Un'Italia... bendata

DICH ADL SU ALLEGRI 4/6 DICH

De Laurentiis e il 'segreto' Allegri: “Non posso annunciarlo perché rispettiamo le regole”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:17
Mondiali: l'Olanda perde Timber in difesa, convocato Geertruida
22:16
Mondiali: Neymar migliora, ma restano incerti tempi del rientro
19:55
Diffamazione e traffico di influenze: Platini ha denunciato Infantino
18:48
Mondiali: timori per Ebola, città spagnola nega lo stadio per amichevole del Congo
18:40
"Attenzione ai serpenti a sonagli": ritiro da paura per la Svizzera in California