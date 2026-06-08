Mondiali: l'Olanda perde Timber in difesa, convocato Geertruida

Un fastidioso problema muscolare all'inguine impedirà al difensore dell'Olanda Jurrien Timber a partecipare ai Mondiali. Il giocatore dell'Arsenal lascerà il ritiro di New York della nazionale orange dopo l'amichevole con l'Uzbekistan che si gioca questa sera, lasciando 'solo' il fratello Quentin, centrocampista del Marsiglia. Al suo posto, il ct Ronald Koeman ha convocato Lutsharel Geertruida, che nella scorsa stagione era in prestito al Sunderland dal Lipsia. L'Olanda, già priva di Xavi Simons, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij, inizierà la sua avventura ai Mondiali domenica prossima contro il Giappone.