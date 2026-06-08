"Attenzione ai serpenti a sonagli": ritiro da paura per la Svizzera in California

Semmai, doppia paura. La Svizzera non è l'unica nazionale costretta a guardarsi le spalle durante la preparazione mondiale. Spostandosi sulla costa orientale, in Carolina del Nord, la Norvegia sta vivendo un incubo simile. Presso il Grandover Resort & Spa di Greensboro, Erling Haaland e compagni sono stati ufficialmente avvertiti di non "provocare" i rettili locali. In quella zona sono infatti comunissimi i serpenti testa di rame (copperhead). Le linee guida della città sono state girate direttamente ai giocatori: "Non cercate di prenderli in mano o disturbarli: lasciateli in pace". Una situazione che ha visto il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt ammettere senza troppi giri di parole di "non essere affatto contento della notizia".