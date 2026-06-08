"Attenzione ai serpenti a sonagli": ritiro da paura per la Svizzera in California

Dalle tipiche mucche elvetiche ai... serpenti a sonagli: il ritiro americano della Svizzera per i Mondiali 2026 si sta trasformando in un set che ricorda molto da vicino il film Anaconda. Con un post pubblicato sui propri canali social, la federazione elvetica ha infatti mostrato la struttura della San Diego Jewish Academy scelta per il ritiro per prepararsi al debutto nel Girone B (quello in cui, purtroppo, avremmo dovuto esserci noi) ed è scattato subito l'allarme serpenti.
A far diventare virale il post il fatto che l'ampia area circostante il training center, evidenziata in rosso scuro nella gola e nella vegetazione fitta, è accompagnata da una scritta inequivocabile: "Snake Area - Attenzione ai serpenti". Un avvertimento tassativo per calciatori, staff e tifosi: vietato addentrarsi nella vegetazione. Secondo il Museo di Storia Naturale di San Diego, la regione ospita ben quattro specie di serpenti a sonagli velenosi. E il tempismo non è dei migliori: gli esperti segnalano per il 2026 un'impennata di incontri ravvicinati e morsi in tutta la California, con già 3 decessi registrati dall'inizio della stagione escursionistica.
Mal comune mezzo gaudio?
Semmai, doppia paura. La Svizzera non è l'unica nazionale costretta a guardarsi le spalle durante la preparazione mondiale. Spostandosi sulla costa orientale, in Carolina del Nord, la Norvegia sta vivendo un incubo simile. Presso il Grandover Resort & Spa di Greensboro, Erling Haaland e compagni sono stati ufficialmente avvertiti di non "provocare" i rettili locali. In quella zona sono infatti comunissimi i serpenti testa di rame (copperhead). Le linee guida della città sono state girate direttamente ai giocatori: "Non cercate di prenderli in mano o disturbarli: lasciateli in pace". Una situazione che ha visto il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt ammettere senza troppi giri di parole di "non essere affatto contento della notizia".
Il calendario della Svizzera
13 giugno: contro il Qatar al San Francisco Bay Area Stadium.
18 giugno: contro la Bosnia al Los Angeles Stadium.
24 giugno: contro il Canada al BC Place di Vancouver.