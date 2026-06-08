Diffamazione e traffico di influenze: Platini ha denunciato Infantino

08 Giu 2026 - 19:55
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Lunedì, il presidente della Fifa Gianni Infantino è stato oggetto di una nuova denuncia penale in Francia da parte del suo ex capo Michel Platini, che sembrava destinato a guidare la Fifa fino al suo coinvolgimento in un caso di illeciti finanziari nel 2015. La leggenda del calcio francese Platini, assolto nuovamente lo scorso anno dopo un secondo processo presso un tribunale svizzero, ha incaricato i suoi avvocati a Parigi di presentare una denuncia penale contro Infantino e altri cinque funzionari svizzeri del calcio e della procura. Sostiene che siano state ordite cospirazioni per false accuse e traffico di influenze al fine di impedirgli di diventare presidente della Fifa dieci anni fa. Gli avvocati presenteranno anche una causa civile per risarcimento danni alla Fifa, ha dichiarato un portavoce di Platini in un comunicato stampa in merito alle accuse, già presentate nel 2022 contro le autorità svizzere.

Le nuove denunce sono state annunciate tre giorni prima dell'inizio dei Mondiali di calcio che si giocheranno in Nord America e che hanno spesso permesso a Infantino di condividere il palcoscenico politico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La Fifa è stata contattata per un commento sulle denunce legali di Platini. Infantino è stato eletto presidente della Fifa nel 2016, a sorpresa, proveniente dalla Uefa, l'organo calcistico europeo di cui era stato a lungo segretario generale del presidente Platini. Negli ambienti calcistici, Platini era ampiamente considerato il favorito per la presidenza della Fifa e successore del suo ex mentore Sepp Blatter, che lasciava l'incarico in seguito alle indagini federali statunitensi sulla corruzione tra i dirigenti del calcio, rese pubbliche nel maggio 2015.

Tuttavia, quattro mesi dopo, sia Platini che Blatter sono stati oggetto di un'indagine svizzera separata per un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (2,5 milioni di dollari) al francese, che avrebbe comportato la loro rimozione anticipata dall'incarico. Sia Platini che Blatter sono stati assolti due volte dall'accusa di frode ai danni della Fifa, prima nel 2022, quando sono stati processati congiuntamente in Svizzera, e poi di nuovo l'anno scorso in appello dalla procura federale. Tra i cinque uomini citati nella denuncia penale di Platini figurano anche il procuratore generale svizzero nel 2015, Michael Lauber, e l'allora direttore legale della Fifa, Marco Villiger.

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