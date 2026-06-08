Diffamazione e traffico di influenze: Platini ha denunciato Infantino

Le nuove denunce sono state annunciate tre giorni prima dell'inizio dei Mondiali di calcio che si giocheranno in Nord America e che hanno spesso permesso a Infantino di condividere il palcoscenico politico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La Fifa è stata contattata per un commento sulle denunce legali di Platini. Infantino è stato eletto presidente della Fifa nel 2016, a sorpresa, proveniente dalla Uefa, l'organo calcistico europeo di cui era stato a lungo segretario generale del presidente Platini. Negli ambienti calcistici, Platini era ampiamente considerato il favorito per la presidenza della Fifa e successore del suo ex mentore Sepp Blatter, che lasciava l'incarico in seguito alle indagini federali statunitensi sulla corruzione tra i dirigenti del calcio, rese pubbliche nel maggio 2015.