Roma, le tappe del divorzio con Ranieri. Idea Nazionale per il suo futuro

Ranieri ha risposto senza mezzi termine e con toni mai visti proprio appena prima della gara, il giorno dopo: "Abbiamo scelto insieme i giocatori, non ce n'è uno che lui non abbia approvato e che non sapesse che sarebbe venuto. Non sono qui a fare il garante di nessuno". E punzecchiando Gasperini: "In estate abbiamo valutato 5 o 6 allenatori, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani".