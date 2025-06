Non sarà Ranieri il nuovo ct dell'Italia: il tecnico ha rinunciato all'incarico

Ranieri dunque ha deciso di declinare la proposta di Gravina per rispettare gli impegni presi in precedenza e costruire con Gasperini e la Roma. La tentazione è stata forte, guidare l'Italia è un onore per qualsiasi allenatore, ma in questa circostanza il tecnico romano non ha voluto venire meno alla parola data: "Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale", questo il commento a caldo di Ranieri dopo la rinuncia. Poi la precisazione: "I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia", ha concluso.