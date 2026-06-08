Mondiali: timori per Ebola, città spagnola nega lo stadio per amichevole del Congo

L'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo continua a complicare, anche se a migliaia di chilometri di distanza, la preparazione della nazionale congolese. Il sindaco della cittadina spagnola La Linea de la Concepción, per motivi precauzionali ha negato lo stadio alla nazionale congolese che avrebbe dovuto giocarvi domani l'ultima amichevole pre mondiali contro il Cile. La squadra si è allenata a Marbella, nel sud della Spagna, negli ultimi giorni ed è partita per Orléans, dove si disputerà la partita. I dirigenti del calcio congolese insistono comunque sul fatto che nessuno dei giocatori convocati in nazionale risiede nel Paese e non hanno mai avuto contatti con le aree coinvolte dall'emergenza. Ciononostante, la preparazione del Congo per i prossimi Mondiali è stata influenzata dall'epidemia, costringendo la squadra a trasferirsi in Europa. Con partite in programma negli Stati Uniti e in Messico, le autorità statunitensi hanno richiesto alla squadra un periodo di isolamento di 21 giorni prima dell'ingresso nel Paese.