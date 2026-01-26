Serie A: Pellegrini riacciuffa il Milan, contro la Roma è 1-1

LE STATISTICHE

Il Milan non ha perso nessuna delle ultime 21 partite di Serie A: è la serie attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte nei cinque grandi campionati europei in corso.

La Roma ha pareggiato per la prima volta in questa Serie A; i giallorossi hanno terminato un match di campionato in equilibrio per la prima volta dal 13 aprile 2025, contro la Lazio.

Lorenzo Pellegrini ha trovato la rete contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 2 ottobre 2016, con la maglia del Sassuolo, interrompendo una serie di 15 incontri consecutivi senza gol contro questa avversaria nella competizione.

Lorenzo Pellegrini è, insieme Piotr Zielinski, uno dei due centrocampisti che sono andati a segno in ciascuno degli ultimi 12 anni solari in Serie A.

La Roma ha subito gol in tutti gli ultimi 17 incontri contro il Milan nel massimo campionato: è la serie più lunga di reti al passivo per i giallorossi contro una singola avversaria in Serie A.

Koni De Winter ha segnato due dei suoi quattro gol in Serie A proprio contro la Roma (il precedente il 15 settembre 2024 con il Genoa).

Luka Modric è il più anziano tra i giocatori che hanno servito almeno tre assist nei cinque grandi campionati europei in corso.

Luka Modric è solo il secondo giocatore capace di servire due assist in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 40 anni da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Zlatan Ibrahimovic nel 2021/22 (tre).

Donyell Malen ha tentato sette conclusioni in questo incontro - tutti nei primi 50 minuti di gara, non ha mai fatto meglio in una singola partita nei cinque grandi campionati europei (sette anche in altre tre occasioni, la più recente il 16 dicembre 2023 con il Borussia Dortmund contro l’Augsburg).

Quella odierna è stata la 200ª presenza con la maglia del Milan per Fikayo Tomori considerando tutte le competizioni.

Matías Soulé ha giocato la sua 100ª presenza in Serie A, diventando il terzo giocatore argentino a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria prima di compiere 23 anni, dopo Mauro Icardi (111) e Paulo Dybala (103).

Il Milan ha chiuso un primo tempo di Serie A con 10 tiri subiti in più rispetto a quanti ne ha effettuati (11 v 1 in questa gara) per la prima volta dal 12 luglio 2020, contro il Napoli (11).