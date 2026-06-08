Mondiali: Neymar migliora, ma restano incerti tempi del rientro

08 Giu 2026 - 22:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Migliorano le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale. A pochi giorni dall'esordio del Brasile ai Mondiali, sabato prossimo col Marocco, la federcalcio (Cbf) ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del Santos hanno evidenziato una "buona evoluzione" nel recupero dalla lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la Cbf, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico e il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. Alla vigilia dell'amichevole con l'Egitto, il ct Carlo Ancelotti ha dichiarato di sperare di poter contare su Neymar negli allenamenti della settimana. La sua presenza di Neymar alla gara col Marocco appare al momento improbabile.

Ultimi video

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

01:12
Real Madrid, Florentino ancora presidente: pronto il super colpo

Real Madrid, Florentino ancora presidente: pronto il super colpo

00:42
Maldera "Eriksen, attimi di paura per tutti"

Maldera "Eriksen, attimi di paura per tutti"

02:04
Trevisani: "Milan, una follia, il calcio non è l'NBA"

Trevisani: "Milan, una follia, il calcio non è l'NBA"

02:48
Milan nel caos: stallo per Rangnick e anche per l'allenatore le cose si complicano

Milan nel caos: stallo per Rangnick e anche per l'allenatore le cose si complicano

02:02
Trevisani: "Baldini bravo a coinvolgere i giocatori"

Trevisani: "Baldini bravo a coinvolgere i giocatori"

01:48
Real, Perez al timone

Real, Perez al timone

01:37
Eriksen, altro spavento

Eriksen, altro spavento

02:14
Il Mondiale in Messico

Il Mondiale in Messico

01:51
In gol con il Belgio

In gol con il Belgio

00:23
Totti esalta Yildiz

Totti esalta Yildiz

01:41
La Juve riparte da qui

La Juve riparte da qui

01:49
Tra Mondiale e mercato

Tra Mondiale e mercato

02:07
Telenovela Calhanoglu

Telenovela Calhanoglu

01:35
L'Italia vince in Grecia

L'Italia vince in Grecia

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

I più visti di Calcio

DICH BRAIDA PER SITO DICH

Braida: "Ibra deve essere più umile, il Milan è in crisi d'identità. Mi viene quasi da piangere"

DICH DE KETELAERE su Milan DICH

De Ketelaere: "Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso"

DICH MAROTTA PARMA 5/6 DICH

Marotta: “Palestra è un giocatore che piace a tanti, anche all'Inter. Ma..."

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

Un'Italia... bendata

Un'Italia... bendata

DICH ADL SU ALLEGRI 4/6 DICH

De Laurentiis e il 'segreto' Allegri: “Non posso annunciarlo perché rispettiamo le regole”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:17
Mondiali: l'Olanda perde Timber in difesa, convocato Geertruida
22:16
Mondiali: Neymar migliora, ma restano incerti tempi del rientro
19:55
Diffamazione e traffico di influenze: Platini ha denunciato Infantino
18:48
Mondiali: timori per Ebola, città spagnola nega lo stadio per amichevole del Congo
18:40
"Attenzione ai serpenti a sonagli": ritiro da paura per la Svizzera in California