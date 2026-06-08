Mondiali: Neymar migliora, ma restano incerti tempi del rientro

Migliorano le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale. A pochi giorni dall'esordio del Brasile ai Mondiali, sabato prossimo col Marocco, la federcalcio (Cbf) ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del Santos hanno evidenziato una "buona evoluzione" nel recupero dalla lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la Cbf, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico e il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. Alla vigilia dell'amichevole con l'Egitto, il ct Carlo Ancelotti ha dichiarato di sperare di poter contare su Neymar negli allenamenti della settimana. La sua presenza di Neymar alla gara col Marocco appare al momento improbabile.