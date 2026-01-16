Logo SportMediaset

GUAI INFINITI

Roma senza pace: Dovbyk costretto a operarsi, lo stop sarà molto lungo

L'attaccante ucraino sotto i ferri per la lesione miotendinea della coscia sinistra rimedita contro il Lecce

di Alberto Gasparri
16 Gen 2026 - 12:03

Altre brutte notizie per la Roma e Gian Piero Gasperini. Artem Dovbyk sarà costretto a operarsi (lunedì in Finlandia) in seguito alla lesione miotendinea della coscia sinistra rimediata in occasione della scorsa partita di campionato contro il Lecce. "Dopo attente valutazioni e accertamenti diagnostici si è ritenuto procedere a intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra", ha fatto sapere il club giallorosso.

In base alle prime notizia, lo attende uno stop di almeno due mesi. L'infortunio di Dovbyk complica anche i piani di mercato di Massara, che stava cercando una sistemazione per l'attaccante ucraino, in modo da ritagliare spazio per un nuovo innesto e accontentare le richieste di Gasperini dopo il no di Raspadori.

dovbyk
roma

