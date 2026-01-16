Roma senza pace: Dovbyk costretto a operarsi, lo stop sarà molto lungo

Altre brutte notizie per la Roma e Gian Piero Gasperini. Artem Dovbyk sarà costretto a operarsi (lunedì in Finlandia) in seguito alla lesione miotendinea della coscia sinistra rimediata in occasione della scorsa partita di campionato contro il Lecce . "Dopo attente valutazioni e accertamenti diagnostici si è ritenuto procedere a intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra", ha fatto sapere il club giallorosso.