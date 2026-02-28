roma

Roma, Gasperini verso la sfida alla Juventus: "Dybala in dubbio, Soulè out"

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus: "25 anni in bianconero palestra incredibile"

28 Feb 2026 - 14:11
videovideo

"Dybala capiamo oggi se sarà della partita, sta molto meglio ma non è ancora in condizioni di poter giocare". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con la Juventus. Sul recupero di Soulé ha aggiunto: "Viaggiamo a vista, sicuramente non per questa settimana, ma per la prossima speriamo possa aggregarsi di nuovo alla squadra". A chi gli chiede se contro i bianconeri possa riproporre la difesa a 4 vista contro la Cremonese ha risposto: "Il fatto di poterla usare in gara ti dà una certezza in più. È andata anche bene. Ti dà vissuto, curriculum, anche per i giocatori. Molto poi dipende dalla partita e dall'avversario. Ora abbiamo tanti centrocampisti che stanno facendo bene".

Gasp, 25 anni alla Juve

 "La Juventus per me è stata una palestra incredibile, ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera. Era una società dove il calcio si faceva bene, mi ha dato l'opportunità di andare in giro per l'Europa ed è stata una formazione che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera", ha aggiunto. A chi gli chiede poi delle difficoltà invece che il calcio italiano sta riscontrando nelle competizioni europee ha risposto: "Bisogna prendere conoscenza della realtà e non riguarda solo le coppe, riguarda anche la nazionale. Non c'è solo un problema, altrimenti si sarebbe già risolto. Forse è merito anche di altri paesi, guardate la Norvegia. Si può anche prendere spunto delle volte e dare merito agli altri". 

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

1 di 7
© italyphotopress | Zeki Celik in scadenza a giugno: la Roma offre 2,8 milioni di stipendio, lui ne chiede 3,8 con la Juve in pole position
© italyphotopress | Zeki Celik in scadenza a giugno: la Roma offre 2,8 milioni di stipendio, lui ne chiede 3,8 con la Juve in pole position
© italyphotopress | Zeki Celik in scadenza a giugno: la Roma offre 2,8 milioni di stipendio, lui ne chiede 3,8 con la Juve in pole position

© italyphotopress | Zeki Celik in scadenza a giugno: la Roma offre 2,8 milioni di stipendio, lui ne chiede 3,8 con la Juve in pole position

© italyphotopress | Zeki Celik in scadenza a giugno: la Roma offre 2,8 milioni di stipendio, lui ne chiede 3,8 con la Juve in pole position

"Momento giusto per vincere un big match? Non è che non abbiamo mai vinto. Con quelle davanti non abbiamo vinto, ma di recente abbiamo pareggiato con Milan e Napoli. Abbiamo vinto però con Como e Bologna. Con la Juventus abbiamo perso all'andata, domani vediamo. Ci manca la vittoria con una di queste a cui siamo vicini. Domani dobbiamo pensare all'interpretazione della gara. Questo tipo di partite viaggiano sul filo dell'equilibrio - ha aggiunto - sono le cose impercettibili che spostano il risultato". La Roma è cresciuta rispetto all'andata. "Eravamo un po' rimaneggiati, soprattutto in difesa, ma avevamo fatto una buona partita, così come la Juventus. Era stata equilibrata fino alla fine. Abbiamo avuto un mese di gennaio difficile per gli infortuni, siamo stati molto in emergenza. Abbiamo avuto alti e bassi - ha spiegato Gasperini - con vittorie e sconfitte. Dobbiamo dare continuità perché chi riesce a fare filotti di risultati in questo periodo strappa e si stacca in classifica".

roma-juventus
gasperini
dichiarazioni
conferenza

Ultimi video

03:09
Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

02:15
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Atalanta reduce da una grande impresa, sarà match difficilissimo"

03:27
DICH NICOLA PRE MILAN DICH

Nicola: "Col Milan servono spavalderia e brillantezza, non pensare troppo"

00:40
MCH ALBERGO NAPOLI MCH

I tifosi al seguito del Napoli in attesa del match contro il Verona

01:34
I 15 giorni del giudizio

I 15 giorni del giudizio

01:26
Allegri ci riprova...

Allegri ci riprova...

01:37
Spalletti cerca leader

Spalletti cerca leader

01:32
Dybala punta la Juventus

Dybala punta la Juventus

01:58
Verona-Napoli, che storie

Verona-Napoli, che storie

01:35
Inter, super Bonny

Inter, super Bonny

01:57
Inter, striscia positiva

Inter, striscia positiva

02:00
Non un sabato qualunque

Non un sabato qualunque

01:43
MCH SPORTING LISBONA-ESTORIL 3-0 MCH

Sporting Lisbona, tris all'Estoril: Luis Suarez sempre più capocannoniere

02:24

L'Al Hilal vince contro l'Al Shabab: Inzaghi sorride e allontana la crisi

01:51
Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

03:09
Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

I più visti di Roma

Agli ottavi sarà derby Bologna-Roma: giallorossi con il ritorno all'Olimpico

Roma-Juve, Dybala ci sarà? L'argentino tenta il recupero lampo, le ultime

Bologna-Roma, derby fratricida: "Non bene per il ranking. Emotivamente da evitare"

Gasperini: "Ero straconvinto che avremmo fatto bene, vincere con la Juve sarebbe un passo verso la Champions"

La Roma cala il tris: Gasperini consolida il quarto posto e allunga sulla Juventus

Bove all'Olimpico con la fidanzata per l'ultimo saluto ai tifosi da giallorosso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:00
Cavani si ritira? Infortuni e fischi stanno per convincere il Matador
16:00
Sampdoria contestata, ora tre gare decisive
15:36
Toro, D'Aversa: "Morale da risollevare, fuori chi non capisce la situazione"
15:31
Cremonese, Nicola: "Milan? Scrolliamoci di dosso dubbi e pensieri"
15:24
Sassuolo, Grosso: "Con Atalanta partita difficilissima"