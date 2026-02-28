Roma, Gasperini verso la sfida alla Juventus: "Dybala in dubbio, Soulè out"

"Momento giusto per vincere un big match? Non è che non abbiamo mai vinto. Con quelle davanti non abbiamo vinto, ma di recente abbiamo pareggiato con Milan e Napoli. Abbiamo vinto però con Como e Bologna. Con la Juventus abbiamo perso all'andata, domani vediamo. Ci manca la vittoria con una di queste a cui siamo vicini. Domani dobbiamo pensare all'interpretazione della gara. Questo tipo di partite viaggiano sul filo dell'equilibrio - ha aggiunto - sono le cose impercettibili che spostano il risultato". La Roma è cresciuta rispetto all'andata. "Eravamo un po' rimaneggiati, soprattutto in difesa, ma avevamo fatto una buona partita, così come la Juventus. Era stata equilibrata fino alla fine. Abbiamo avuto un mese di gennaio difficile per gli infortuni, siamo stati molto in emergenza. Abbiamo avuto alti e bassi - ha spiegato Gasperini - con vittorie e sconfitte. Dobbiamo dare continuità perché chi riesce a fare filotti di risultati in questo periodo strappa e si stacca in classifica".