Spalletti: "Faremo un grande finale di stagione, vivo per il quarto posto"

Alla domanda se davvero credesse nella possibilità di recuperare la partita, Spalletti risponde: "Quando avrai 66 anni, vedrai che andando lì dentro credi sempre di poterla recuperare. Speri sempre, questo calcio è un po' così, le vampate che ci sono possono portare giocate importanti. Boga ha intuizioni e qualità per creare dal nulla, come Yildiz e Zhegrova: bisogna essere sempre fiduciosi, nello sport e nella vita. La reazione vale più di un punto.

Delle ultime 5 partite ne abbiamo giocate 3 in inferiorità numerica e che ti stremano ancora di più. Puoi trovare tutte le parole possibili per alimentare la fiducia, ma in questo momento qui ci hanno aiutato anche i tifosi e quando indossano anche loro la maglia diventa meno spessa di quello che è".