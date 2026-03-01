Spalletti: "Faremo un grande finale di stagione, vivo per il quarto posto"

© Getty Images
Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero dopo il pari in extremis contro la Roma
Luciano Spalletti evita la terza sconfitta consecutiva in campionato della sua Juventus grazie alla rimonta nel finale della partita dell'Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole dopo la gara: "Felice della reazione? Se si parla di reazione sì, se si va vedere le situazioni del primo tempo non sono molto contento. Va fatta una valutazione obiettiva, si esce dalla Champions in quella maniera e giocando 120 minuti e mettere a posto quella situazione diventa una montagna difficile da scalare. Siamo stati però leggeri sul secondo e sul terzo gol".
Alla domanda se davvero credesse nella possibilità di recuperare la partita, Spalletti risponde: "Quando avrai 66 anni, vedrai che andando lì dentro credi sempre di poterla recuperare. Speri sempre, questo calcio è un po' così, le vampate che ci sono possono portare giocate importanti. Boga ha intuizioni e qualità per creare dal nulla, come Yildiz e Zhegrova: bisogna essere sempre fiduciosi, nello sport e nella vita. La reazione vale più di un punto.
Delle ultime 5 partite ne abbiamo giocate 3 in inferiorità numerica e che ti stremano ancora di più. Puoi trovare tutte le parole possibili per alimentare la fiducia, ma in questo momento qui ci hanno aiutato anche i tifosi e quando indossano anche loro la maglia diventa meno spessa di quello che è".
Quando gli si chiede se creda ancora al quarto posto ribatte: "Vivo per quella posizione lì, diamole una forma. Abbiamo avuto un momento dove ci sono venute troppe cose addosso e non siamo stati neanche troppo fortunati. Squadra cresciuta sotto molti aspetti, faremo un grande finale di campionato".