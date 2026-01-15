Zirkzee, ecco l'indizio social che fa sperare nuovamente la Roma

L'attaccante ha tolto il riferimento al Manchester United su Instagram: ma bisognerà piazzare uno tra Ferguson e Dovbyk
Il mercato della Roma non si fermerà a Robinio Vaz e Donyell Malen. Dopo i due innesti arrivati dal Marsiglia e dall'Aston Villa, Frederic Massara proverà a regalare altri rinforzi a Gian Piero Gasperini.
Il nome più caldo, e forse mai tramontato, è ovviamente quello di Joshua Zirkzee. L'esonero di Ruben Amorim ha cambiato parecchio le carte in tavola: quando la trattativa con il Manchester United sembrava ormai chiusa, gli inglesi hanno bloccato tutto. Ora, però, i giallorossi potrebbero tornare a sperare nella buona riuscita dell'affare.
Il primo indizio arriva dai profili social dell'attaccante. Su Instagram, l'ex Bologna ha tolto il Manchester United dalla propria bio. In più, come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore Michael Carrick potrebbe aprire alla cessione. Per tornare con decisione su Zirkzee, però, c'è una condizione imprescindibile a Trigoria. La Roma dovrà prima vendere uno tra Ferguson e Dovbyk. Lo scenario è complicato: il centravanti ucraino è alle prese con un infortunio che lo terrà fermo fino alla fine del mese, mentre l'ex Brighton (anche lui ai box per un piccolo problema fisico) vuole provare a giocarsi le sue carte con Gasperini e non apre troppo facilmente all'addio. Insomma, una situazione complessa ma che potrebbe anche evolvere da un momento all'altro.
Sempre sul fronte delle uscite, Baldanzi è ormai destinato al Genoa di De Rossi: l'operazione è in chiusura in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni.