Zirkzee, ecco l'indizio social che fa sperare nuovamente la Roma

Il primo indizio arriva dai profili social dell'attaccante. Su Instagram, l'ex Bologna ha tolto il Manchester United dalla propria bio. In più, come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore Michael Carrick potrebbe aprire alla cessione. Per tornare con decisione su Zirkzee, però, c'è una condizione imprescindibile a Trigoria. La Roma dovrà prima vendere uno tra Ferguson e Dovbyk. Lo scenario è complicato: il centravanti ucraino è alle prese con un infortunio che lo terrà fermo fino alla fine del mese, mentre l'ex Brighton (anche lui ai box per un piccolo problema fisico) vuole provare a giocarsi le sue carte con Gasperini e non apre troppo facilmente all'addio. Insomma, una situazione complessa ma che potrebbe anche evolvere da un momento all'altro.