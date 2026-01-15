Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre giallorosse

Zirkzee, ecco l'indizio social che fa sperare nuovamente la Roma

L'attaccante ha tolto il riferimento al Manchester United su Instagram: ma bisognerà piazzare uno tra Ferguson e Dovbyk 

15 Gen 2026 - 10:51

Il mercato della Roma non si fermerà a Robinio Vaz e Donyell Malen. Dopo i due innesti arrivati dal Marsiglia e dall'Aston Villa, Frederic Massara proverà a regalare altri rinforzi a Gian Piero Gasperini

Il nome più caldo, e forse mai tramontato, è ovviamente quello di Joshua Zirkzee. L'esonero di Ruben Amorim ha cambiato parecchio le carte in tavola: quando la trattativa con il Manchester United sembrava ormai chiusa, gli inglesi hanno bloccato tutto. Ora, però, i giallorossi potrebbero tornare a sperare nella buona riuscita dell'affare. 

Il primo indizio arriva dai profili social dell'attaccante. Su Instagram, l'ex Bologna ha tolto il Manchester United dalla propria bio. In più, come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore Michael Carrick potrebbe aprire alla cessione. Per tornare con decisione su Zirkzee, però, c'è una condizione imprescindibile a Trigoria. La Roma dovrà prima vendere uno tra Ferguson e Dovbyk. Lo scenario è complicato: il centravanti ucraino è alle prese con un infortunio che lo terrà fermo fino alla fine del mese, mentre l'ex Brighton (anche lui ai box per un piccolo problema fisico) vuole provare a giocarsi le sue carte con Gasperini e non apre troppo facilmente all'addio. Insomma, una situazione complessa ma che potrebbe anche evolvere da un momento all'altro.

Sempre sul fronte delle uscite, Baldanzi è ormai destinato al Genoa di De Rossi: l'operazione è in chiusura in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni. 

© instagram

© instagram

roma
calciomercato
joshua zirkzee
manchester united

Ultimi video

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

01:01
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV

Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino

00:43
CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

00:51
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

I più visti di Roma

Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi e allora abbiamo desistito"

GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

Raspadori tiene la Roma sul filo e Massara si cautela con Malen. Fatta intanto per Robinio Vaz

Roma, ecco Robinio Vaz: è atterrato nella Capitale, ora visite mediche e firma

Roma, perso Raspadori è tutto fatto per Vaz. Ora si prova per Malen ma c'è l'Atletico

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:37
Ufficiale, l'Udinese cede in prestito Iker Bravo
11:16
Milan, ostacolo prezzo per Kostic: il Partizan chiede molti più soldi
10:51
Cagliari, risoluzione consensuale con Rog
10:31
Bologna, su Fabbian c'è anche la Fiorentina
Douglas Costa
09:15
Clamoroso Douglas Costa, può tornare in Italia e giocare in Serie D