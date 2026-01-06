Logo SportMediaset

LECCE-ROMA 0-2

Serie A: Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk fanno gioire Gasperini

Il tecnico dei capitolini raggiunge la quota personale dei 1.000 punti conquistati in Serie A: è il sesto allenatore a riuscirci

06 Gen 2026 - 20:02
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La 19ª giornata di Serie A vale il ritorno al successo per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi si impongono 2-0 al Via del Mare contro il Lecce di Eusebio Di Francesco e chiudono così il proprio girone d’andata con 36 punti in classifica: Gasp diventa il sesto allenatore a conquistare 1.000 punti in Serie A dopo Trapattoni, Rocco, Liedholm, Allegri e Spalletti. A sbloccare il match in terra pugliese è Ferguson al 14’, innescato da un tocco prezioso di Dybala, mentre Pisilli si vede annullare il raddoppio per fuorigioco al 38’. Pierotti si divora invece una clamorosa chance per pareggiare al 58’, prima del 2-0 marchiato da Dovbyk al 71’, su invito di Pisilli. La sconfitta tiene a 17 punti il Lecce (con una gara da recuperare), nuovamente ko dopo il pareggio strappato lo scorso weekend in casa della Juventus.

LE PAGELLE DELLA ROMA 

Svilar 6 – Non viene praticamente mai impegnato dagli avversari di giornata. 

Celik 6,5 – Gioca una partita diligente, mostrando un’attenzione costante quando è chiamato a contenere le sortite offensive dei pugliesi. 

Ziolkowski 6,5 – Sfodera un paio di interventi difensivi da applausi, “rubando” perfettamente il tempo agli attaccanti del Lecce. 

Ghilardi 6,5 – Preciso e ordinato. Non dà mai modo agli avversari di metterlo in difficoltà. 

Wesley 6,5 – Attacca meno del solito, ma manda comunque per due volte al tiro Pisilli e Dybala. Sfrutta la sua rapidità per non lasciarsi mai saltare in difesa. 

Pisilli 6,5 – Segna un gol nel finale del primo tempo, ma viene pizzicato in fuorigioco. Si prende allora la scena nella ripresa con l’assist per il 2-0 di Dovbyk. 

Koné 6 – Fa valere il suo fisico a centrocampo, imponendosi sui pari ruolo del Lecce soprattutto nel primo tempo. Cala in modo evidente d’intensità nella ripresa. 

El Shaarawy 6 – Corre e si dà da fare, ma risulta spesso impreciso. Soffre l’ingresso in campo di N’Dri nel secondo tempo. (15’ st
Tsimikas 6 – Senza infamia e senza lode). 

Cristante 6,5 – Attento in fase difensiva, propositivo in quella offensiva. Non fa mai mancare il suo apporto, ma nel finale rimedia un giallo tanto stupido quanto pesante: diffidato, salterà la sfida col Sassuolo. 

Dybala 6,5 – Sforna l’assist per l’1-0 con un tocco elegante. Nella ripresa manca il raddoppio sul bel cross rasoterra di Wesley. Gestisce con qualità ogni pallone che gli passa tra i piedi. (34’ st Soulé sv) 

Ferguson 7,5 – Sblocca la partita al primo tiro in porta, liberandosi di Gaspar con un movimento da grande attaccante e bucando Falcone col destro. Finché resta in campo, è sempre nel vivo del gioco. [15’ st Dovbyk 7 – È rapace nel superare Falcone da distanza ravvicinata sul tiro-cross di Pisilli, consentendo così alla Roma di chiudere la gara nella ripresa. Si fa male nel finale ed è costretto a uscire (41’ st Romano sv)]. 

IL TABELLINO 
LECCE-ROMA 0-2
Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6, Gaspar 5, Tiago Gabriel 5,5, Gallo 5,5; Kaba 5,5 (30’ st Helgason 6), Ramadani 5,5 (19’ st Gorter 6), Maleh 5; Sottil 5,5 (11’ st Pierotti 5), Camarda 5,5 (19’ st Stulic 5,5), Banda 6 (1’ st N’Dri 6,5). A disp.: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Perez, Jean, Kouassi, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco 
Roma (3-4-1-2): Svilar 6; Celik 6,5, Ziolkowski 6,5, Ghilardi 6,5; Wesley 6,5, Pisilli 6,5, Koné 6, El Shaarawy 6 (15’ st Tsimikas 6); Cristante 6,5; Dybala 6,5 (34’ st Soulé sv), Ferguson 7,5 [15’ st Dovbyk 7 (41’ st Romano sv)]. A disp.: Vasquez, Zelezny, Angelino, Mirra, Lulli. All.: Gasperini Arbitro: Sacchi 
Marcatori: 14’ Ferguson (R), 26’ st Dovbyk (R) 
Ammoniti: Banda (L), Maleh (L), Cristante (R), Gaspar (L) 


LE STATISTICHE
•    La Roma è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 16 gare contro il Lecce in Serie A (13V, 2N), mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide.
•    La Roma ha segnato in ben 24 delle ultime 25 partite contro il Lecce in Serie A, trovando inoltre la rete nel primo tempo in cinque delle ultime otto sfide con i salentini.
•    Solo l’Inter (12) ha vinto più volte in trasferta contro il Lecce in Serie A rispetto alla Roma: 11, al pari della Juventus.
•    La Roma ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila fuori casa in Serie A; i giallorossi non ottenevano punti in trasferta dallo scorso 23 novembre (3-1 vs Cremonese).
•    Per la prima volta in questo campionato, il Lecce ha subito una rete nei primi 15 minuti di gioco - i pugliesi erano l'unica squadra senza reti al passivo in questo frangente.
•    La Roma ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie A (2P), dopo aver incassato due sconfitte di fila senza trovare la rete (vs Napoli e Cagliari).
•    Per la seconda volta in questo campionato, il Lecce ha incassato due sconfitte interne di fila (vs Como e Roma), dopo lo scorso settembre (vs Milan e Cagliari).
•    Il Lecce non ha mai vinto nelle otto sfide disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (3N, 5P), con un punteggio aggregato di 4-13.
•    Evan Ferguson ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie A, dopo aver segnato una sola rete nelle precedenti 12 gare giocate nella competizione.
•    Evan Ferguson ha segnato in trasferta due delle sue tre reti in questo campionato, solo nel 2022/23 (tre con il Brighton) ha realizzato più reti fuori casa in uno dei top-5 tornei europei.
•    Artem Dovbyk ha preso parte a 50 gol (39 reti e 11 assist) nei cinque maggiori campionati europei; inoltre, l'attaccante ucraino non segnava in trasferta in Serie A dallo scorso 29 marzo, proprio sul campo del Lecce.
•    Alessandro Romano è il primo giocatore nato dal 2006 in avanti a scendere in campo in Serie A con la maglia della Roma.
 

lecce-roma
serie a

