Serie A: Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk fanno gioire Gasperini

IL TABELLINO

LECCE-ROMA 0-2

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6, Gaspar 5, Tiago Gabriel 5,5, Gallo 5,5; Kaba 5,5 (30’ st Helgason 6), Ramadani 5,5 (19’ st Gorter 6), Maleh 5; Sottil 5,5 (11’ st Pierotti 5), Camarda 5,5 (19’ st Stulic 5,5), Banda 6 (1’ st N’Dri 6,5). A disp.: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Perez, Jean, Kouassi, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco

Roma (3-4-1-2): Svilar 6; Celik 6,5, Ziolkowski 6,5, Ghilardi 6,5; Wesley 6,5, Pisilli 6,5, Koné 6, El Shaarawy 6 (15’ st Tsimikas 6); Cristante 6,5; Dybala 6,5 (34’ st Soulé sv), Ferguson 7,5 [15’ st Dovbyk 7 (41’ st Romano sv)]. A disp.: Vasquez, Zelezny, Angelino, Mirra, Lulli. All.: Gasperini Arbitro: Sacchi

Marcatori: 14’ Ferguson (R), 26’ st Dovbyk (R)

Ammoniti: Banda (L), Maleh (L), Cristante (R), Gaspar (L)





LE STATISTICHE

• La Roma è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 16 gare contro il Lecce in Serie A (13V, 2N), mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide.

• La Roma ha segnato in ben 24 delle ultime 25 partite contro il Lecce in Serie A, trovando inoltre la rete nel primo tempo in cinque delle ultime otto sfide con i salentini.

• Solo l’Inter (12) ha vinto più volte in trasferta contro il Lecce in Serie A rispetto alla Roma: 11, al pari della Juventus.

• La Roma ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila fuori casa in Serie A; i giallorossi non ottenevano punti in trasferta dallo scorso 23 novembre (3-1 vs Cremonese).

• Per la prima volta in questo campionato, il Lecce ha subito una rete nei primi 15 minuti di gioco - i pugliesi erano l'unica squadra senza reti al passivo in questo frangente.

• La Roma ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie A (2P), dopo aver incassato due sconfitte di fila senza trovare la rete (vs Napoli e Cagliari).

• Per la seconda volta in questo campionato, il Lecce ha incassato due sconfitte interne di fila (vs Como e Roma), dopo lo scorso settembre (vs Milan e Cagliari).

• Il Lecce non ha mai vinto nelle otto sfide disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (3N, 5P), con un punteggio aggregato di 4-13.

• Evan Ferguson ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie A, dopo aver segnato una sola rete nelle precedenti 12 gare giocate nella competizione.

• Evan Ferguson ha segnato in trasferta due delle sue tre reti in questo campionato, solo nel 2022/23 (tre con il Brighton) ha realizzato più reti fuori casa in uno dei top-5 tornei europei.

• Artem Dovbyk ha preso parte a 50 gol (39 reti e 11 assist) nei cinque maggiori campionati europei; inoltre, l'attaccante ucraino non segnava in trasferta in Serie A dallo scorso 29 marzo, proprio sul campo del Lecce.

• Alessandro Romano è il primo giocatore nato dal 2006 in avanti a scendere in campo in Serie A con la maglia della Roma.

