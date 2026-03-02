Serie A: gol e spettacolo all'Olimpico, la Juve riacciuffa la Roma nel recupero con Gatti

La 27a giornata della Serie A vede sfumare lo scatto-Champions della Roma, che aveva sognato il +7 sulla Juventus per oltre mezz'ora. I giallorossi si fanno infatti raggiungere al 93' dall'incursione di Gatti e pareggiano 3-3 contro il grande ex. La gara è vibrante sin dal via, coi giallorossi pericolosi grazie al tridente mobile di Gasperini: Pisilli e Pellegrini si muovono dietro Malen creando imprevedibilità, e proprio il capitano sfiora il gol. Yildiz scuote la Juve, che però viene punita al 39'. Pisilli ruba palla e Wesley effettua un autentico capolavoro: traiettoria impossibile da parare ed è 1-0 giallorosso. In avvio di ripresa Conceiçao pareggia subito i conti con un'altra prodezza balistica (47'), ma la Roma è tutt'altro che scossa dall'accaduto. Gli uomini di Gasperini si riportano infatti subito in avanti con la zampata di N'Dicka (54'), sugli sviluppi di un corner, e sembrano chiudere i giochi al 65': gran filtrante per Malen, che scatta in profondità e buca Perin per il 3-1 in contropiede. La partita però è tutt'altro che finita, perché un errore di Celik propizia la rete di Boga (78') e l'assedio finale con Gatti centravanti aggiunto. Proprio il difensore insacca da due passi il pari al 93', che consente alla Juve di uscire indenne dall'Olimpico. I bianconeri riacciuffano la Roma esattamente come avevano fatto contro la Lazio, e restano a -4 dalla Champions League con 47 punti. Spalletti però ora è sesto, scavalcato dal Como (48): Roma sempre quarta a 51 punti e più lontana dal Napoli (53), Gasp spreca un'occasione.



LE PAGELLE DI ROMA-JUVENTUS