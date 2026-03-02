Serie A: gol e spettacolo all'Olimpico, la Juve riacciuffa la Roma nel recupero con Gatti

Roma-Juve: le foto della gara dell'Olimpico
© Getty Images
© Getty Images
Finisce 3-3, Gasperini manca lo scatto-Champions in extremis: è pari bianconero al 93'
La 27a giornata della Serie A vede sfumare lo scatto-Champions della Roma, che aveva sognato il +7 sulla Juventus per oltre mezz'ora. I giallorossi si fanno infatti raggiungere al 93' dall'incursione di Gatti e pareggiano 3-3 contro il grande ex. La gara è vibrante sin dal via, coi giallorossi pericolosi grazie al tridente mobile di Gasperini: Pisilli e Pellegrini si muovono dietro Malen creando imprevedibilità, e proprio il capitano sfiora il gol. Yildiz scuote la Juve, che però viene punita al 39'. Pisilli ruba palla e Wesley effettua un autentico capolavoro: traiettoria impossibile da parare ed è 1-0 giallorosso. In avvio di ripresa Conceiçao pareggia subito i conti con un'altra prodezza balistica (47'), ma la Roma è tutt'altro che scossa dall'accaduto. Gli uomini di Gasperini si riportano infatti subito in avanti con la zampata di N'Dicka (54'), sugli sviluppi di un corner, e sembrano chiudere i giochi al 65': gran filtrante per Malen, che scatta in profondità e buca Perin per il 3-1 in contropiede. La partita però è tutt'altro che finita, perché un errore di Celik propizia la rete di Boga (78') e l'assedio finale con Gatti centravanti aggiunto. Proprio il difensore insacca da due passi il pari al 93', che consente alla Juve di uscire indenne dall'Olimpico. I bianconeri riacciuffano la Roma esattamente come avevano fatto contro la Lazio, e restano a -4 dalla Champions League con 47 punti. Spalletti però ora è sesto, scavalcato dal Como (48): Roma sempre quarta a 51 punti e più lontana dal Napoli (53), Gasp spreca un'occasione.
LE PAGELLE DI ROMA-JUVENTUS
IL TABELLINO
Roma-Juventus 3-3
Roma (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, N'Dicka, Celik; Rensch (29' st Ghilardi), Cristante (29' st El Aynaoui), Koné, Wesley; Pellegrini (45' st Zaragoza), Pisilli; Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angeliño, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, El Shaarawy. All. Gasperini.
Juventus (4-2-3-1) - Perin; Kalulu, Bremer (43' st Gatti), Kelly, Cambiaso (43' st Openda); Thuram (27' st Miretti), Koopmeiners; Conceiçao (27' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (17' st Boga). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Cabal. All. Spalletti.
Arbitro: Sozza.
Marcatori: 39' Wesley (R). 2' st Conceiçao (J), 9' st N'Dicka (R), 20' st Malen (R), 33' st Boga (J), 48' st Gatti (J).
Ammonito: Wesley (R).
© Getty Images
© Getty Images
LE STATISTICHE
Considerando gli scontri diretti tra le squadre nelle prime cinque posizioni in classifica prima dell’inizio della giornata, nessuna squadra ha ottenuto più punti della Juventus (11 come Napoli e Milan).
Con questo pareggio, la Roma ha raggiunto i 4200 punti nella sua storia in Serie A.
Dopo l'1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, Roma e Juventus hanno impattato tre sfide di fila all'Olimpico in Serie A per la prima volta da quelle tra il 2000 e il 2002.
Solo in altre tre occasioni c'erano state almeno sei reti complessivamente tra Roma e Juventus all'Olimpico in Serie A: 3-4 nel gennaio 2022, 3-3 nel gennaio 1962 e 1-5 nel novembre 1946.
La Roma ha subito tre gol in questa sfida, dopo che ne aveva subiti sei tra tutte le precedenti 26 gare disputate nella Serie A 2025/26. La Juventus è la prima squadra a segnare almeno tre reti ai giallorossi in campionato dalla Fiorentina nell'ottobre 2024 (5-1 in quel caso).
Quello di Federico Gatti al 92:15 è il terzo gol più tardivo per un giocatore della Juventus contro la Roma in Serie A, dopo quelli di Osvaldo a maggio 2014 (93:52) e Felipe Melo ad agosto 2009 (92:32).
Federico Gatti ha segnato almeno una rete in due sfide consecutive tra tutte le competizioni per la seconda volta nella sua carriera, dopo che ci era già riuscito a dicembre 2023 (vs Napoli e Monza).
Nell'era dei tre punti a vittoria, solo Abel Balbo (sette) e Gabriel Batistuta (nove) hanno segnato più gol nelle prime sette sfide disputate con la Roma in Serie A rispetto a Donyel Malen (sei).
Dal suo primo gol in Serie A, il 18 gennaio scorso solo Harry Kane (nove) ha segnato più reti di Donyell Malen nei top-5 campionati europei in corso: sei come Lamine Yamal.
Solo Federico Dimarco (sei) ha segnato più reti rispetto a Wesley (quattro) tra i pariruolo nella Serie A 2025/26.
Evan Ndicka ha trovato la via della rete in due sfide consecutive per la seconda volta nei top-5 campionati europei, dopo che ci era già riuscito nel febbraio 2021 con l’Eintracht Francoforte in Bundesliga.
Cinque delle sei reti a cui ha preso parte Niccolò Pisilli in Serie A sono arrivate all’Olimpico. Tra chi conta almeno cinque coinvolgimenti tra le mura amiche a partire dalla scorsa stagione nella massima serie, il classe 2004 è il centrocampista più giovane mentre in generale è dietro solo a Jesús Rodríguez e Kenan Yildiz (entrambi 2005).
Dopo il gol contro la Cremonese, Niccolò Pisilli ha preso parte ad almeno una rete in due sfide consecutive per la prima volta nella sua carriera in Serie A.
Dopo l’assist contro la Cremonese, Lorenzo Pellegrini ha servito un passaggio vincente in due match di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024, vs Cagliari e Inter in quel caso.
Manu Konè ha preso parte a quattro reti in questa Serie A (due gol e due assist), già una in più di quelle messe insieme nello scorso campionato ma in 10 presenze in più (34 v 24).
Francisco Conceição non segnava in Serie A proprio dalla gara di andata contro la Roma, lo scorso 20 dicembre. Il portoghese ha segnato la sua terza rete alla ventesima presenza in questo campionato, già tante quante quelle realizzate nello scorso torneo in 26 gare disputate.
Francisco Conceicao è solo il secondo giocatore portoghese a segnare in entrambe le sfide stagionali contro la Roma in Serie A dopo Cristiano Ronaldo nel 2020/21, sempre con la Juventus.
Con l’assist per la rete di Francisco Conceição, quella in corso diventa la miglior stagione per Bremer in termini di partecipazioni al gol in Serie A: sei per il difensore brasiliano nel torneo in corso - tre gol e tre assist.
Secondo gol per Jérémie Boga contro la Roma in Serie A, dopo quello dell’1 febbraio 2020 quando vestiva la maglia del Sassuolo; il francese non segnava una rete nella massima serie dall’1 aprile 2023 con l’Atalanta, anche in quel caso in trasferta (vs Cremonese).
150ª presenza per Andrea Cambiaso in Serie A, la 92esima con la maglia della Juventus.
100ª presenza per Lloyd Kelly nei maggiori cinque campionati europei, la 24esima in Serie A con la Juventus.