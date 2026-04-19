Tutti pazzi per Nesta Elphege, l'ariete che sta trascinando il Parma alla salvezza

Nesta Elphege ha già conquistato Parma. In due partite è stato decisivo per avvicinare in modo consistente, gli scongiuri a questo punto sembrano superflui, la squadra di Cuesta alla salvezza. Schierato titolare per la squalifica di Pellegrino, l'unico che sembrava davvero insostituibile nella rosa gialloblù, ha piazzato il colpo di testa che ha mandato subito in gol Strefezza contro il Napoli, che poi è riuscito a pareggiare, e ha realizzato il gol-partita, sei minuti dopo essere entrato in campo al posto dell'argentino infortunato, contro l'Udinese, con il compagno di reparto che gli ha restituito il favore della settimana prima. Due gesti tecnici che sono il manifesto programmatico di questo attaccante francese, di origini camerunesi, non più di primo pelo, visto che ha 25 anni. La spizzata volante contro gli azzurri ha messo in mostra la capacità di servire assist aerei di una precisione millimetrica, la rete di Udine la difesa del pallone e la velocità nel girarsi per puntare la porta. In più, sa far salire la squadra facendo da sponda per chi arriva da dietro. Un'arma preziosa per uscire dal pressing lanciando in avanti e una buona soluzione a difesa schierata.