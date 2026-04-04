lazio-parma 1-1

Serie A, Lazio-Parma 1-1: Noslin risponde a Delprato

All’Olimpico si vede un gol per tempo: i Ducali passano avanti, ma vengono ripresi dai biancocelesti

04 Apr 2026 - 22:53
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Il sabato della 31ª giornata di Serie A si chiude con il pareggio tra Lazio e Parma. La squadra di Sarri e quella di Cuesta impattano 1-1 all’Olimpico, dove è Delprato a stappare il risultato al 15’, mettendo alle spalle di Motta un pallone rimasto vagante in area di rigore dopo un calcio di punizione in attacco battuto dai Ducali. Proprio Motta nega poi il raddoppio a Valeri in chiusura di primo tempo, mentre Lazzari scalda i guantoni di Suzuki al 67’. A fare 1-1 dieci minuti più tardi è allora Noslin, complice una decisiva deviazione di Circati. Nel finale entrambe le formazioni invocano un calcio di rigore, ma il triplice fischio ufficializza il pareggio. La Lazio si porta così a 44 punti, vedendosi interrompere a tre la sua striscia di vittorie consecutive. Il Parma torna a muovere la propria classifica dopo due ko, salendo a 35 punti.

IL TABELLINO
LAZIO-PARMA 1-1
Lazio (4-3-3): Motta 6,5; Marusic 5,5 (58’ Lazzari 6,5), Provstgaard 5,5, Romagnoli 5,5, Tavares 5,5; Taylor 6,5, Cataldi 6, Dele-Bashiru 6; Isaksen 5,5 (58’ Cancellieri 6), Maldini 5,5 (65’ Dia 5,5), Pedro 5,5 (58’ Noslin 7). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Basic, Przyborek, Farcomeni. All.: Sarri
Parma (3-5-2): Suzuki 6; Delprato 7, Circati 6, Valenti 6; Britschi 6 (92’ Carboni sv), Nicolussi Caviglia 6 (70’ Estevez 5,5), Keita 6 (92’ Sorensen sv), Bernabè 6 (80’ Ordonez sv), Valeri 6,5; Strefezza 6,5 (80’ Oristanio sv), Pellegrino 6. A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ondrejka, Jensen, Elphege, Mena. All.: Cuesta
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 15’ Delprato (P), 77’ Noslin (L)
Ammoniti: Strefezza (P), Pellegrino (P), Noslin (L)
Note: Pellegrino (P) era diffidato e salterà quindi la prossima partita per squalifica

LE STATISTICHE
Lazio e Parma hanno pareggiato due match di fila in casa dei biancocelesti in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2001 e novembre 2002 (doppio 0-0 in quel caso).
Solo il Pisa (12) ha pareggiato più gare in questa Serie A rispetto a Lazio e Parma (11, al pari di Atalanta e Fiorentina).
Due dei tre gol realizzati da Tijjani Noslin in questa Serie A sono arrivati contro il Parma; quella gialloblù è anche l’unica formazione contro cui il biancoceleste ha realizzato più di una rete nella competizione (due).
Tijjani Noslin ha segnato tre reti in questa Serie A, tutte da subentrato; nessun calciatore ha realizzato più gol partendo dalla panchina nel massimo campionato in corso (tre anche per Martin Baturina, Nikola Krstovic, Christian Pulisic e Francesco Pio Esposito).
Enrico Delprato, due gol in questo campionato, ha realizzato due reti contro la Lazio in Serie A e contro nessun’altra squadra è andato più volte a bersaglio nel torneo (due marcature anche contro il Milan).
Kenneth Taylor ha servito il suo primo assist in Serie A, alla 12a presenza nella competizione; in generale il centrocampista ha preso parte a tre reti nelle ultime due gare giocate in massima serie (2G, 1A) dopo che aveva registrato una sola partecipazione (un gol) nelle precedenti 10.
Due delle ultime tre gare esterne del Parma in Serie A sono terminate in parità (1P), tante volte quante nelle nove precedenti (5V, 2P).
La Lazio ha trovato il gol in tutte le ultime 14 gare di Serie A contro il Parma in Serie A e contro nessun’altra squadra i biancocelesti hanno una serie aperta di gare consecutive a bersaglio così lunga nella competizione.

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