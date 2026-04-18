Serie A: magia di Elphege, il Parma vede la salvezza

La 33a giornata della Serie A sancisce probabilmente il definitivo punto di svolta della stagione del Parma, che è ormai a un passo dalla salvezza aritmetica. I ducali battono infatti 1-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium e, con questo risultato, si portano a +12 sulle terzultime: permanenza nella massima serie vicinissima per Cuesta, che azzecca ogni mossa. Il match inizia sottotono, con Circati e Zaniolo pericolosi in due squadre che si studiano, senza riuscire a sfondare. Atta si costruisce l'occasione migliore, ma è parità al riposo. Nella ripresa non c'è Pellegrino, uscito per dei giramenti di testa e sostituito da Elphege, che si sblocca al 51'. Proprio dopo aver rischiato di subire gol, il Parma passa con una magia dell'attaccante: stop a seguire sul filtrante di Strefezza e tocco per battere Okoye col sinistro, è 1-0. I ducali sfiorano anche il bis proprio con Elphege, ma è l'Udinese a rendersi pericolosa nel finale: Solet e Zaniolo (murato da Suzuki al 96') sprecano una clamorosa doppia occasione, Karlström sfiora il gol. Finisce comunque 1-0 per il Parma, che vede la salvezza coi suoi 39 punti. Udinese, invece, ferma a quota 43 punti e nel limbo di metà classifica.