Serie A: magia di Elphege, il Parma vede la salvezza
I ducali sconfiggono 1-0 l'Udinese e volano a +12 sulla terzultima, Cuesta si avvicina all'obiettivo
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La 33a giornata della Serie A sancisce probabilmente il definitivo punto di svolta della stagione del Parma, che è ormai a un passo dalla salvezza aritmetica. I ducali battono infatti 1-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium e, con questo risultato, si portano a +12 sulle terzultime: permanenza nella massima serie vicinissima per Cuesta, che azzecca ogni mossa. Il match inizia sottotono, con Circati e Zaniolo pericolosi in due squadre che si studiano, senza riuscire a sfondare. Atta si costruisce l'occasione migliore, ma è parità al riposo. Nella ripresa non c'è Pellegrino, uscito per dei giramenti di testa e sostituito da Elphege, che si sblocca al 51'. Proprio dopo aver rischiato di subire gol, il Parma passa con una magia dell'attaccante: stop a seguire sul filtrante di Strefezza e tocco per battere Okoye col sinistro, è 1-0. I ducali sfiorano anche il bis proprio con Elphege, ma è l'Udinese a rendersi pericolosa nel finale: Solet e Zaniolo (murato da Suzuki al 96') sprecano una clamorosa doppia occasione, Karlström sfiora il gol. Finisce comunque 1-0 per il Parma, che vede la salvezza coi suoi 39 punti. Udinese, invece, ferma a quota 43 punti e nel limbo di metà classifica.
IL TABELLINO
Udinese-Parma 0-1
UDINESE (3-4-2-1) - Okoye 5.5; Kristensen 6 (36' st Mlacic sv), Kabasele 5, Solet 6.5; Ehizibue 5.5 (28' st Oier Zarraga 6), Piotrowski 5.5 (20' st Gueye 6), Karlström 6, Kamara 5.5 (20' st Arizala 6); Ekkelenkamp 5.5 (28' st Buksa 5.5), Atta 6; Zaniolo 6. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Camara, Miller. All. Runjaic.
PARMA (3-5-1-1) - Suzuki 6; Circati 6.5, Troilo 6, Ndiaye 6 (30' st Britschgi 6); Delprato 6, Bernabé 5.5 (20' st Ordóñez 6), Nicolussi Caviglia 6 (27' st Estevez 6), Keita 6.5, Valeri 6; Strefezza 6.5 (20' st Ondrejka 6); Pellegrino 5.5 (1' st Elphege 7). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Almqvist, Oristanio, Sørensen, F. Carboni. All. Cuesta.
Arbitro: Di Marco.
Marcatore: 6' st Elphege
Ammoniti: Zaniolo (U), Karlström (U).
LE STATISTICHE OPTA DI UDINESE-PARMA
Il Parma ha conquistato 39 punti in 33 giornate in questa Serie A, otto in più rispetto a quelli collezionati nella scorsa stagione dopo lo stesso numero di partite. Inoltre, nelle scorse cinque stagioni disputate nel massimo campionato, solo una volta i Ducali avevano ottenuto almeno altrettanti punti a questo punto del torneo (40 nel 2019/20).
L'Udinese è la squadra contro cui il Parma ha sia vinto più partite in Serie A (22), che segnato più gol (75) nel massimo campionato.
L'Udinese non ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe in Serie A: tanti match a secco di reti quanti quelli registrati nelle precedenti 16 gare davanti al proprio pubblico. Inoltre, era dal periodo tra marzo e aprile 2025 che i friulani non giocavano tre sfide interne consecutive in campionato senza mai andare a bersaglio (contro Hellas Verona, Milan e Bologna in quel caso).
Nesta Elphege (classe 2001) è diventato l'ottavo giocatore del Parma nato nel XXI secolo a trovare la rete in questa Serie A: solo il Como (nove), conta più marcatori nati dal 2001 in avanti nel campionato in corso (otto anche il Cagliari).
Primo gol in carriera in Serie A per Nesta Elphege, che diventa così solo il quarto attaccante francese nella storia del Parma a trovare la rete nel massimo campionato italiano dopo Ange-Yoan Bonny (sei), Jonathan Biabiany (20) e Yann Karamoh (tre).
Due delle tre partecipazioni attive (1G+2A) di Gabriel Strefezza i questa Serie A sono arrivate nelle ultime due partite: gol contro il Napoli e assist contro l'Udinese. Il classe 1997 non veniva coinvolto in almeno una rete per due match di fila dal periodo tra aprile e maggio 2025 (serie di quattro con la maglia del Como in quel caso).
In ben 16 delle 33 partite del Parma in questo campionato, il primo tempo è terminato sul punteggio di 0-0: record nel torneo in corso, condiviso con il Bologna.
Solo la Cremonese (nove) ha segnato meno gol del Parma (10, al pari del Pisa) nei primi tempi di gioco della Serie A 2025/26.
Nelle ultime due partite, il Parma ha schierato le sue due formazioni titolari con l'età media più elevata in questa Serie A: 25 anni e 126 giorni contro il Napoli e 25 anni e 106 giorni contro il Parma; nelle precedenti 31 giornate di questo campionato solo una volta i Ducali avevano schierato un XI iniziale con almeno 25 anni di età media (25 anni e 62 giorni contro il Genoa, il 18 gennaio).