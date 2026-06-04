L'Algeria sorprende l'Olanda a una settimana dal Mondiale: decide Moussa

L'Algeria ha sorpreso l'Olanda vincendo 1-0 a Rotterdam in un'amichevole di preparazione ai prossimi Mondiali di calcio, che inizieranno tra una settimana in Nord America. Un gol nel finale di Hadj Moussa (86° minuto) ha assicurato la vittoria all'Algeria in una partita dominata dagli olandesi, fermati da numerose parate del portiere dei Fennecs, Luca Zidane, figlio dell'ex nazionale francese. Il portiere ventottenne, che gioca nel Granada nella seconda divisione spagnola, ha guadagnato punti preziosi per un posto nella lista definitiva dei convocati del Ct Vladimir Petkovic. L'ex Lazio ha convocato quattro portieri, ma ne porterà solo tre ai Mondiali in Nord America dall'11 giugno al 19 luglio.