Italia, Baldini: "Sicuro di vincere: conosco il valore di questi ragazzi"

03 Giu 2026 - 23:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Sono molto soddisfatto, ero sicuro che stasera avremmo vinto perché conosco il valore di questi ragazzi". Silvio Baldini sorride: i suoi ragazzi, portati dall'Under 21 alla nazionale maggiore per le due amichevoli di passaggio dalla debacle mondiale al nuovo corso, non l'hanno deluso, regalandogli la vittoria contro Lusemburgo per 1-0. "Nulla è scontato nel calcio - ha detto il ct ad interim - sapevo che questa partita nascondeva delle insidie visto che la maggior parte dei ragazzi erano debuttanti... Le stelle stavolta si sono voltate dalla nostra parte. Cose da migliorare? Noi in fase offensiva possiamo fare però di più, ci sono meccanismi che loro conoscono e che vengono con naturalezza. Stasera, specie nel primo tempo, non ci sono riusciti". Infine una battuta sull'esordio da ct: "Emozionato per la prima con la Nazionale maggiore? Io sono un tipo un po' strano. Quando ci sono le partite non sento molto l'emozione, sono più preoccupato del fatto di dire cose utili a questi ragazzi".

Leggi anche

Pio Esposito fa tutto, Favasuli e Ndour brillano. Donnarumma fratello maggiore

videovideo

Ultimi video

01:44
Vlahovic, nuovo bivio

Vlahovic, nuovo bivio

01:55
DICH NDOUR POST LUSSEMBURGO DICH

Ndour: "Abbiamo dato tutto e giocato col cuore"

00:44
MCH MESSI E ARGENTINA MCH

Messi e lo spot che carica l'Argentina: "Insieme per un nuovo sogno"

02:34
DICH BALDINI POST LUSSEMBURGO DICH

Baldini: "Siamo stati tenaci, dimostrata la forza del gruppo"

00:55
MCH ALLENAMENTO CRISTIANO RONALDO E LEAO MCH

Portogallo, dopo le parole sul futuro Leao sorride in allenamento con CR7

01:37
Juve-Vlahovic è rottura totale: tutti i motivi dell'addio

Juve-Vlahovic è rottura totale: tutti i motivi dell'addio

02:22
Milan, una panchina per tre: il dubbio su Glasner

Milan, una panchina per tre: il dubbio su Glasner

01:32
Raimondi: "Inter, tutto su Palestra: il punto"

Raimondi: "Inter, tutto su Palestra: il punto"

01:18
Riecco "Supermario"!

Riecco "Supermario"!

02:01
Ecco l'Italia di Baldini

Ecco l'Italia di Baldini

02:01
La sfida di Ancelotti jr.

La sfida di Ancelotti jr.

02:05
Ecco il Como da Champions

Ecco il Como da Champions

01:48
Anguissa uomo mercato

Anguissa uomo mercato

01:37
Gabbia, punto fermo

Gabbia, punto fermo

02:02
Spalletti vuole Kim

Spalletti vuole Kim

01:44
Vlahovic, nuovo bivio

Vlahovic, nuovo bivio

I più visti di Nazionale

DICH PALESTRA DICH

Palestra: "Sono sicuro che la Nazionale ripartirà"

Baldini entusiasta della sua Italia: "Questi ragazzi sono il futuro del nostro calcio"

Baldini lancia una Nazionale nuova di zecca: tanti debutti per un futuro migliore

Silvio Baldini

Italia, l'onestà di Baldini: "Ci vuole il curriculum e io non ce l'ho. Gigio? Non mi è parso vero"

Pep Guardiola

Guardiola ct azzurro? Pep vuole una nazionale ma non è quella azzurra

Linea verde Italia, tante sorprese nei convocati di Baldini per i test contro Grecia e Lussemburgo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:16
L'Algeria sorprende l'Olanda a una settimana dal Mondiale: decide Moussa
23:48
Italia, Pio Esposito: "Giovani, ma validi. Che emozione aiutare i compagni all'esordio"
23:48
Italia, Baldini: "Sicuro di vincere: conosco il valore di questi ragazzi"
23:08
Italia, Koleosho: "Fatto una bella partita tutti insieme, felici di questa esperienza"
20:04
Serie C, Brescia-Ascoli 1-1: la finale playoff si deciderà nella gara di ritorno