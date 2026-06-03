Italia, Baldini: "Sicuro di vincere: conosco il valore di questi ragazzi"

"Sono molto soddisfatto, ero sicuro che stasera avremmo vinto perché conosco il valore di questi ragazzi". Silvio Baldini sorride: i suoi ragazzi, portati dall'Under 21 alla nazionale maggiore per le due amichevoli di passaggio dalla debacle mondiale al nuovo corso, non l'hanno deluso, regalandogli la vittoria contro Lusemburgo per 1-0. "Nulla è scontato nel calcio - ha detto il ct ad interim - sapevo che questa partita nascondeva delle insidie visto che la maggior parte dei ragazzi erano debuttanti... Le stelle stavolta si sono voltate dalla nostra parte. Cose da migliorare? Noi in fase offensiva possiamo fare però di più, ci sono meccanismi che loro conoscono e che vengono con naturalezza. Stasera, specie nel primo tempo, non ci sono riusciti". Infine una battuta sull'esordio da ct: "Emozionato per la prima con la Nazionale maggiore? Io sono un tipo un po' strano. Quando ci sono le partite non sento molto l'emozione, sono più preoccupato del fatto di dire cose utili a questi ragazzi".