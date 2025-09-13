Serie A: il Cagliari si sblocca, 2-0 sul Parma

LA PARTITA

Il Parma va ko tra i rimpianti per gli errori nel primo tempo, il Cagliari festeggia la prima vittoria e sconfigge 2-0 i ducali all'Unipol Domus: è questo il verdetto dopo la prima gara della 3a giornata di Serie A. Spingono subito i gialloblù, con Caprile che deve superarsi sulle conclusioni di Cutrone e Pellegrino: doppia parata nell'arco di pochi secondi. Il Cagliari fatica a trovare le punte e rischia, perché l'ex Milan sfiora ancora il vantaggio. La gara si sblocca alla mezz'ora e, a sorpresa, segnano i rossoblù: bruttissima respinta di Suzuki sul tiro di Belotti, Yerry Mina segna da due passi ed è 1-0. Il Parma prova a spingere con Cutrone, poi arrivano i cambi di Cuesta: dentro Oristanio e Almqvist per l'assalto all'arma bianca. Le occasioni sono ancora del Cagliari, in questo avvio di ripresa, con Gaetano e Belotti pericolosi: devia Suzuki. I gialloblù spingono solo dopo i primi venti minuti, con due clamorose chances: Bernabé sfiora il pari, Oristanio colpisce la traversa. Il doppio errore manda però in tilt la difesa del Parma, che subisce un altro gol evitabile: tap-in di Felici da due passi ed è 2-0 al 77'. Cutrone si vede annullare il pari, poi esce e i gialloblù si spengono. Cuesta e i suoi, con tante difficoltà, restano fermi a un solo punto. Il Cagliari, invece, sblocca la carriera di Pisacane in Serie A (prima vittoria) e sale a quota 4 punti: prosegue l'ottimo avvio dei sardi, che avevano fermato la Fiorentina.



LE PAGELLE

Caprile 7 - Nel momento più difficile, tiene in piedi il Cagliari con due-tre parate mostruose. C'è la sua firma indelebile, su questa vittoria preziosissima.

Mina 6.5 - Leader difensivo e goleador. Mostra il killer instinct da centravanti, nell'azione del vantaggio: segna da due passi, ma la sua è una rete pesantissima.

Cutrone 5.5 - La voglia c'è ed è tanta, la precisione manca completamente. Spreca almeno tre occasioni per il pari, facendosi ipnotizzare da Caprile e sbagliando in proprio.

Suzuki 4.5 - Il Milan lo segue per un eventuale dopo-Maignan, ma il giapponese quest'oggi ha mostrato il suo peggior volto: clamorosa la papera sul vantaggio sardo, con quel pallone che sfugge dalle sue mani. E anche sul 2-0, non sembra esente da colpe.



IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 2-0

Cagliari (4-3-2-1) - Caprile 7; Zappa 6 (9' st Palestra 6.5), Mina 6.5, Luperto 6, Obert 6.5; Adopo 6, Prati 6, Folorunsho 5.5 (42' st Zé Pedro sv); Gaetano 6 (9' st Deiola 6), S. Esposito 6 (28' st Borrelli 6); Belotti 6.5 (28' st Felici 6.5).

A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zé Pedro. All. Pisacane.

Parma (3-5-2) - Suzuki 4.5; Delprato 5.5, Circati 5, N'Diaye 5.5; Løvik 5 (18' st Almqvist 5), Ordoñez 5 (1' st Oristanio 6), Bernabé 6 (35' st Estevez sv), Sørensen 5 (39' st Keita sv), Valeri 5.5; Cutrone 5.5 (39' st Djuric sv), Pellegrino 5.5.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Britschgi, Troilo, Trabucchi, Plicco. All. Cuesta.

Arbitro: Fourneau.

Marcatori: 33' Mina (C), 32' st Felici (C).

Ammoniti: Zappa (C), Ordoñez (P), S. Esposito (C), Deiola (C).