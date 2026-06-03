Italia, Pio Esposito: "Giovani, ma validi. Che emozione aiutare i compagni all'esordio"

Basta il timbro di Pio Esposito (quarta rete in nazionale) alla giovanissima Italia di Silvio Baldini per trovare la vittoria in Lussemburgo in un'amichevole che sa di ripartenza. "Sono contento di aver aiutato la squadra ad aver portato a casa il risultato, abbiamo preso la partita col massimo impegno possibile", ha detto Pio a fine partita ai microfoni Rai.
Esposito ancora decisivo: "Mi fa piacere aver dato una mano, cerco di dare il massimo anche nell'aiutare i compagni quando sono in campo. Oggi è stato bello essere al fianco di tanti di loro al debutto assoluto, l'ho provato qualche mese fa. Erano emozionati ed è stato bello anche combattere al loro fianco".
Poi l'avviso verso la gara contro la Grecia e il futuro: "Abbiamo tanto senso di responsabilità per la maglia che indossiamo. Siamo giovani, ma validi. Dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita".