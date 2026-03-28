VERSO BOSNIA-ITALIA

Italia, Pjanic: "L'esultanza all'eliminazione del Galles? Li aspettiamo a Zenica, sarà una bolgia"

L'ex centrocampista di Juve e Roma ha parlato della reazione degli azzurri dopo il passaggio del turno della Bosnia: "Sinceramente non l'ho capita. Non sarà piacevole per loro essere lì"

28 Mar 2026 - 10:34
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Miralem Pjanic avvisa gli Azzurri. L'ex centrocampista, visto anche in Serie A con le maglie di Juventus e Roma, ha parlato di quello che attenderà l'Italia martedì sera a Zenica: "In Bosnia la vivremo come un evento storico. Il Paese intero si fermerà per qualche ora: tre milioni di persone a spingere la nostra squadra. Sarà una bolgia mai vista allo stadio, un qualcosa che nemmeno io ho mai vissuto. Resterete scioccati dalla nostra passione: faremo il fuoco, non sarà piacevole per gli italiani essere lì. Per novanta minuti, o forse di più, non sarà semplicemente una partita di calcio: sarà una battaglia sportiva".
Un fuoco alimentato anche dall’esultanza di Dimarco e compagni all'eliminazione del Galles, battuto proprio dalla Bosnia ai rigori: "Sinceramente non ho capito la reazione... La Bosnia li aspetta a braccia aperte. Vedremo come andrà a finire. L'Italia è l'Italia e noi la rispettiamo molto. Ma chissà: dovranno essere bravi a gestire la palla in un ambiente terribile. Servirà personalità per uscire da Zenica con una vittoria". 

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La Bosnia infatti, come l'Italia, non partecipa ai Mondiali dal 2014. Per questo l'atmosfera sarà caldissima e i giocatori motivati: "Ho visto giocatori motivati e sicuri di sè. La Bosnia si è rilanciata tramite una nuova generazione di calciatori che stanno prendendo consapevolezza delle loro qualità: la coesione al momento è la qualità migliore della nostra nazionalità". Pjanic però, nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, individua anche i giocatori da tenere d'occhio in vista della sfida di martedì: "Alajbegovic lo avete visto, è un 2007 con un grande futuro. Non solo perché tira i rigori... Segnalo anche Dedic, terzino del Benfica, e Bajraktarevic, ala destra di piede sinistro del Psv: è un 2005. Muharemovic invece lo conoscete. E anche io, visto che si allenava già con noi nei miei ultimi mesi alla Juve".

Impossibile poi non dedicare due parole a Edin Dzeko: compagno di mille battaglie a Roma e in nazionale e, ancora oggi a 40 anni, un punto di riferimento per un Paese intero: "È incredibile quello che sta facendo. Nonostante l’età continua a segnare gol decisivi. È uno di quei fuoriclasse che all’improvviso ti possono risolvere le partite, come si è visto in Galles. Siamo molto felici di averlo ancora in campo, mi auguro che possa ripetersi martedì".

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