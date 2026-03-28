Italia, Pjanic: "L'esultanza all'eliminazione del Galles? Li aspettiamo a Zenica, sarà una bolgia"

La Bosnia infatti, come l'Italia, non partecipa ai Mondiali dal 2014. Per questo l'atmosfera sarà caldissima e i giocatori motivati: "Ho visto giocatori motivati e sicuri di sè. La Bosnia si è rilanciata tramite una nuova generazione di calciatori che stanno prendendo consapevolezza delle loro qualità: la coesione al momento è la qualità migliore della nostra nazionalità". Pjanic però, nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, individua anche i giocatori da tenere d'occhio in vista della sfida di martedì: "Alajbegovic lo avete visto, è un 2007 con un grande futuro. Non solo perché tira i rigori... Segnalo anche Dedic, terzino del Benfica, e Bajraktarevic, ala destra di piede sinistro del Psv: è un 2005. Muharemovic invece lo conoscete. E anche io, visto che si allenava già con noi nei miei ultimi mesi alla Juve".