Il regista Sorrentino prepara un documentario su Ancelotti

16 Mag 2026 - 20:53

La passione per il calcio di Paolo Sorrentino è nota. Il regista premio Oscar sta realizzando un documentario ritratto dell'allenatore di calcio Carlo Ancelotti, che ripercorrerà la sua carriera cinquantennale, culminando con i Mondiali del 2026 di quest'estate, in cui Ancelotti è alla guida della nazionale brasiliana. Le voci sul documentario, ancora senza titolo, circolavano da settimane sui blog sportivi italiani, ma ora il progetto è stato confermato, come rilancia Deadline da Cannes. Il film è prodotto da Francesco Melzi d'Eril (produttore di Suspiria, Bones and All e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, per MDE Films), Chloe McClay, Celia Babini e Buck Andrews per Tart Productions e Gabriele Moratti per MeMo Films. Eric Beard per Where is Football è il produttore esecutivo e la produzione è in associazione con Fremantle e The Apartment. Per Sorrentino è il primo documentario della carriera. "È un onore raccontare la mia storia al fianco del grande Paolo Sorrentino. Ho sempre ammirato i suoi capolavori e la sua dedizione alla narrazione artistica", ha dichiarato Ancelotti a proposito del progetto.

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