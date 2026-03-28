Italia, ora si fa sul serio: Gattuso al lavoro per l'11 anti Bosnia. Bastoni e Scamacca in dubbio

Da oggi, però, si torna a fare sul serio. Nel pomeriggio l'intero gruppo sarà in campo per la prima vera seduta di preparazione alla finale. Venerdì si erano allenati soltanto i calciatori non impiegati, mentre ora inizierà il lavoro tattico e atletico mirato alla sfida con la Bosnia. Restano da valutare le condizioni di Alessandro Bastoni, apparso affaticato, e di Gianluca Scamacca, alle prese con un problema muscolare. La partenza per Zenica è prevista per lunedì. Gli azzurri voleranno prima su Sarajevo e poi raggiungeranno in pullman il Bilino Polje, lo stadio che ospiterà la gara decisiva. Un impianto storico, inaugurato nel 1972, che sarà il teatro di una sfida da dentro o fuori. A confermare il clima di grande unità all'interno del gruppo è anche la presenza degli infortunati, che seguiranno comunque la squadra in trasferta. Tra questi Guglielmo Vicario e Giovanni Di Lorenzo, simboli di uno spirito di appartenenza che Gattuso ha costruito fin dal suo arrivo.