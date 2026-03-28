Italia, ora si fa sul serio: Gattuso al lavoro per l'11 anti Bosnia. Bastoni e Scamacca in dubbio

Che clima alla New Balance Arena! La sciarpata azzurra per trascinare la Nazionale al Mondiale
© Getty Images
© Getty Images
Il ct dopo la sfida con l'Irlanda del Nord ha concesso una serata libera agli Azzurri. Da oggi in campo per preparare la sfida decisiva per tornare al Mondiale
L'Italia archivia il successo contro l'Irlanda del Nord e si concentra sulla sfida decisiva contro la Bosnia ed Erzegovina, in programma martedì a Zenica e valida per il pass ai Mondiali. Dopo il rientro notturno a Coverciano, avvenuto nelle prime ore del mattino di venerdì con un volo da Orio al Serio, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha concesso alla squadra qualche ora di relax. Una serata libera utile a scaricare la tensione accumulata nella semifinale playoff e a ricaricare le energie mentali in vista dell'ultimo sforzo.
© Getty Images
© Getty Images
Da oggi, però, si torna a fare sul serio. Nel pomeriggio l'intero gruppo sarà in campo per la prima vera seduta di preparazione alla finale. Venerdì si erano allenati soltanto i calciatori non impiegati, mentre ora inizierà il lavoro tattico e atletico mirato alla sfida con la Bosnia. Restano da valutare le condizioni di Alessandro Bastoni, apparso affaticato, e di Gianluca Scamacca, alle prese con un problema muscolare. La partenza per Zenica è prevista per lunedì. Gli azzurri voleranno prima su Sarajevo e poi raggiungeranno in pullman il Bilino Polje, lo stadio che ospiterà la gara decisiva. Un impianto storico, inaugurato nel 1972, che sarà il teatro di una sfida da dentro o fuori. A confermare il clima di grande unità all'interno del gruppo è anche la presenza degli infortunati, che seguiranno comunque la squadra in trasferta. Tra questi Guglielmo Vicario e Giovanni Di Lorenzo, simboli di uno spirito di appartenenza che Gattuso ha costruito fin dal suo arrivo.