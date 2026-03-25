Pazzini carica l’Italia: “Gattuso scegli Esposito titolare. Bernardeschi e Zaniolo potevano starci in questa squadra”

No, no, assolutamente, la troppa pressione che gli viene messa da fuori è totalmente sbagliata, è un ragazzo giovane che sta facendo grandissime cose per l'età che ha. Però è chiaro che lui debba giocare spensierato, con questa sfrontatezza tipica dei giovani e le pressioni le debbano prendere i giocatori più esperti e che hanno più partite sulle spalle.