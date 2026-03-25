L'ESCLUSIVA

Pazzini carica l’Italia: “Gattuso scegli Esposito titolare. Bernardeschi e Zaniolo potevano starci in questa squadra”

L’ex attaccante di Milan e Inter, oggi talent SportMediaset, punta sull'esperienza per passare i playoff: “Chi ha più presenze deve trascinare il gruppo”

di Frank Piantanida
25 Mar 2026 - 07:59
videovideo

Manca sempre meno al momento della verità. L'Italia si prepara ad affrontare i dieci giorni che stabiliranno se torneremo a giocare un Mondiale o se, anche quest'estate, dovremo rimanere a guardare gli altri. Giampaolo Pazzini, ex bomber tra le altre di Inter e Milan e oggi talent SportMediaset, ha parlato così delle sue sensazioni verso il primo impegno contro l'Irlanda del Nord. 

Giampaolo Pazzini, da numero 9, ti hanno convinto le scelte di Gattuso per i playoff del mondiale?

Secondo me sì, Rino ha portato avanti l'idea del gruppo, sono tutti ragazzi che sono insieme da diverso tempo e abbiamo degli attaccanti che ci possono portare al mondiale.

Qual è secondo te la coppia d'attacco ideale per l'Italia in questi playoff?

Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche, perché Kean sta facendo fatica, lo stesso Raspadori è rientrato da poco; il mister guarderà sicuramente com'è la condizione del momento però io penso che Pio Esposito sarà uno dei due sicuramente.

Hai parlato di Pio Esposito, c'è stata tanta pressione su di lui, è giusta questa pressione, è giusto dargli questa responsabilità oppure no?

No, no, assolutamente, la troppa pressione che gli viene messa da fuori è totalmente sbagliata, è un ragazzo giovane che sta facendo grandissime cose per l'età che ha. Però è chiaro che lui debba giocare spensierato, con questa sfrontatezza tipica dei giovani e le pressioni le debbano prendere i giocatori più esperti e che hanno più partite sulle spalle.

Da chi ti aspetti, allora, qualcosa in più?

Me lo aspetto da giocatori che hanno vestito la maglia della Nazionale tante volte, che hanno già giocato partite importanti, quelli che hanno più presenze, perché sanno cosa vuol dire e sono loro che devono trascinare anche tutto il resto del gruppo.

Tra gli esclusi, invece, chi avresti chiamato, a chi avresti dato un'occasione?

Bernardeschi e Zaniolo stanno facendo un campionato importante, quindi potevano stare sicuramente dentro, però è chiaro che il mister sta portando avanti il discorso del gruppo, poi dipende anche dai moduli con cui giocherà. Pensiamo tutti che possa giocare con due punte, quindi, magari, è anche più complicato trovargli il ruolo.

Quali saranno le insidie maggiori per questi playoff?

Io sono molto ottimista, quindi il mio pensiero è giù sulla seconda partita; è chiaro che giocare una finale fuori casa, l'impatto ambientale potrebbe essere l'aspetto più complicato da affrontare.

Domanda delle domande, l'Italia andrà al Mondiale?

Il mio è un augurio: dobbiamo, abbiamo voglia di vedere un Mondiale e sono ottimista, quindi mi auguro di sì.

giampaolo pazzini
nazionale
francesco pio esposito
playoff mondiali
playoff
gennaro gattuso
federico bernardeschi
nicolo zaniolo

Ultimi video

00:36
Accomando: "Il Como può prendere un nuovo Nico Paz"

Accomando: "Il Como può prendere un nuovo Nico Paz"

03:19
ITW PAZZINI SU ATTACCANTI ITA SRV

Pazzini: "Italia al Mondiale? Gattuso metti Pio Esposito titolare se vuoi..."

02:02
DICH PALESTRA DA VIVO AZZURRO DICH

Italia, Palestra: "Non mi aspettavo chiamata"

00:41
DICH FINI UNDER 21 DICH

Under21, Fini si presenta: "Sono un giocatore dinamico, rapido, dò sempre il massimo"

01:31
DICH AHANOR U.21 FRESCO ITALIANI DICH

Under21, Ahanor: "Vestire l'azzurro emozione incredibile al di là della categoria"

03:47
DICH CALAFIORI 24/3 DICH

Calafiori: "Vivere il presente, non pensare troppo e stare tutti insieme"

03:06
SFOGO VANOLI POST INTER V2

Vanoli perde le staffe in conferenza: "Basta, fammi godere una volta. Me le tirate fuori"

01:34
Marotta: "Nessun dramma"

Marotta: "Nessun dramma"

03:07
Scudetto, volata a tre

Scudetto, volata a tre

01:39
Napoli, infermeria vuota

Napoli, infermeria vuota

01:39
Pavlovic idolo della sud

Pavlovic idolo della sud

01:54
Lautaro-Thuram ci siete?

Lautaro-Thuram ci siete?

01:37
Como sogna la Champions

Como sogna la Champions

01:25
Taveri: "Ecco le percentuali scudetto di Inter, Milan e Napoli"

Taveri: "Ecco le percentuali scudetto di Inter, Milan e Napoli"

01:34
De Roon il bergamasco

De Roon il bergamasco

00:36
Accomando: "Il Como può prendere un nuovo Nico Paz"

Accomando: "Il Como può prendere un nuovo Nico Paz"

I più visti di Nazionale

DICH PALESTRA DA VIVO AZZURRO DICH

Italia, Palestra: "Non mi aspettavo chiamata"

DICH CALAFIORI 24/3 DICH

Calafiori: "Vivere il presente, non pensare troppo e stare tutti insieme"

Gattuso: "Chiesa non se la sentiva, devo accettarlo. Ringrazio Bastoni e spero di averlo presto"

Nazionale, quanto valgono gli 11 titolari? Scorri la gallery per scoprire i valori aggiornati

Italia, quanto valgono gli 11 azzurri titolari? Tonali da record, pareggio Kean-Retegui. E Politano...

DICH GATTUSO SU ATTACCAMENTO 23/3 DICH

Gattuso: "Tanto di cappello a Bastoni per la disponibilità dimostrata"

Italia, primo forfait da Coverciano: Chiesa non disponibile, chiamato Cambiaghi per i playoff

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:47
Mondiali, Lucescu dall'ospedale ai playoff con la Romania: "Non potevo fare la figura del codardo"
22:14
Il piano anti-Italia di O'Neill: "Voglio che i ragazzi sappiano tutto dell'arbitro..."
22:11
Il Covid torna a colpire il calcio: Nandez out con l'Uruguay e quel collegamento con Retegui e l'Italia...
19:40
La prima volta di Palestra: "Nazionale è un sogno, vedo un gruppo concentratissimo"
19:22
Cagliari, operazione al crociato per Idrissi: il comunicato