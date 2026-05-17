Ronaldo perde la finale con l'Al Nassr, le sue lacrime strazianti fanno il giro del mondo

Ancora una delusione per Cristiano Ronaldo: il suo club saudita Al Nassr è stato battuto in casa per 1-0 dai giapponesi del Gamba Osaka nella finale della AFC Champions League Two, l'equivalente in Asia della Europa League. Prosegue quindi l'attesa di Ronaldo per il suo primo trofeo internazionale da quando ha firmato con i sauditi nel 2023. Davanti a 26.000 tifosi allo stadio universitario King Saud, l'Al Nassr era il grande favorito per diventare la prima squadra saudita a vincere la AFC Champions League Two. Ma è stato il Gamba a segnare l'unico gol della partita: l'attaccante Deniz Hummet ha intercettato il passaggio filtrante di Issam Jebali e ha insaccato dal limite dell'area dopo 29 minuti. Le immagini di CR7 in panchina, distrutto e in lacrime, dopo il ko sono diventate subito virali sui social.