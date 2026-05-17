Ronaldo perde la finale con l'Al Nassr, le sue lacrime strazianti fanno il giro del mondo

I sauditi sconfitti dai giapponesi del Gamba. Ancora in corso per il titolo nazionale

17 Mag 2026 - 10:22
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Ancora una delusione per Cristiano Ronaldo: il suo club saudita Al Nassr è stato battuto in casa per 1-0 dai giapponesi del Gamba Osaka nella finale della AFC Champions League Two, l'equivalente in Asia della Europa League. Prosegue quindi l'attesa di Ronaldo per il suo primo trofeo internazionale da quando ha firmato con i sauditi nel 2023. Davanti a 26.000 tifosi allo stadio universitario King Saud, l'Al Nassr era il grande favorito per diventare la prima squadra saudita a vincere la AFC Champions League Two. Ma è stato il Gamba a segnare l'unico gol della partita: l'attaccante Deniz Hummet ha intercettato il passaggio filtrante di Issam Jebali e ha insaccato dal limite dell'area dopo 29 minuti. Le immagini di CR7 in panchina, distrutto e in lacrime, dopo il ko sono diventate subito virali sui social. 

Il portoghese insegue anche il primo titolo nazionale saudita: "Il sogno è vicino", ha scritto mercoledì il 41enne su X ai suoi 107,5 milioni di follower. "Abbiamo ancora un passo da fare! Grazie a tutti per lo straordinario supporto" L'Al Nassr ha due punti di vantaggio sull'Al Hilal di Inzaghi a una partita dalla fine e giovedì potrà aggiudicarsi il titolo in casa contro il Damac. L'Al Hilal giocherà la sua ultima partita in trasferta contro l'Al Fayha alla stessa sera. Tra poco meno di un mese Ronaldo sarà impegnato in Coppa del Mondo con il Portogallo.

Ronaldo disperato: va a dieci secondi dalla vittoria del titolo, poi il colpo di scena. Sorride Inzaghi

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