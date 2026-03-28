Italia, Dimarco: "L'esultanza per la Bosnia? Una reazione istintiva, non una mancanza di rispetto"
La risposta dell'esterno azzurro: "Noi arroganti? Come possiamo esserlo se manchiamo da due Mondiali?". E sul video: "Poco rispettoso riprenderci, eravamo con famiglie e bambini"
A tre giorni dalla finale playoff in casa della Bosnia, è Federico Dimarco a intervenire in conferenza stampa per la nazionale italiana del Ct Gennaro Gattuso.
Prima ancora delle domande, toccato il tema relativo a quell'esultanza, insieme a Pio Esposito e a Vicario, per l'esito di Galles-Bosnia con la qualificazione di Dzeko e compagni: "Ci tenevo a dire che rispetto qualsiasi club e nazionale. Quella dell'altra sera è stata una reazione istintiva, con i compagni stavamo guardando i rigori per capire chi avremmo affrontato. Subito dopo la partita, mi sono congratulato con Dzeko e sono felicissimo per lui. Non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci, siamo persone per bene".
Dimarco risponde anche sulle critiche ricevute e sulle riprese televisive in quel contesto: "Noi arroganti? Non so con che diritto lo saremmo, c'è poco da esserlo, dato che manchiamo la qualificazione da due Mondiali. Inoltre, per me è stato poco rispettoso essere ripreso in un quel contesto, in cui eravamo con amici, famiglie e pure bambini".
Passando alla gara di martedì a Zenica, Dimarco sa cosa servirà alla nazionale: "Dobbiamo essere forti mentalmente. Se saremo forti di testa, porteremo a casa il risultato. Vogliamo assolutamente la qualificazione al Mondiale, questo gruppo sta bene insieme. Ci aspettiamo un ambiente caldo, ma siamo l'Italia e dobbiamo fare una grande partita".
La Bosnia non è da sottovalutare: "Affrontiamo una squadra con diversi giocatori del nostro campionato, bisognerà essere bravi sotto ogni punto di vista. Irlanda del Nord e Bosnia sono due nazionali forti che ti possono mettere in difficoltà in maniera diversa. Problema nei primi tempi? Non so dare una spiegazione, ma ogni gara è a sé".