Italia, Dimarco: "L'esultanza per la Bosnia? Una reazione istintiva, non una mancanza di rispetto"

Prima ancora delle domande, toccato il tema relativo a quell'esultanza, insieme a Pio Esposito e a Vicario, per l'esito di Galles-Bosnia con la qualificazione di Dzeko e compagni: "Ci tenevo a dire che rispetto qualsiasi club e nazionale. Quella dell'altra sera è stata una reazione istintiva, con i compagni stavamo guardando i rigori per capire chi avremmo affrontato. Subito dopo la partita, mi sono congratulato con Dzeko e sono felicissimo per lui. Non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci, siamo persone per bene".