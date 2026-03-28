Italia, scoppia il caso: l'esultanza per la Bosnia offende i rivali playoff. Abodi: "Polemica inutile"

Un caso che, ovviamente, è arrivato sino dalle parti di Sarajevo, che non ha preso bene il gesto di Dimarco (che poi ha scritto all'ex compagno all'Inter Dzeko, a dimostrazione della non volontà di sminuire gli avversari), Vicario e Pio Esposito (con Meret e Tonali da quelle parti ma non inquadrati dalla tv): "Che arroganza, ne terremo conto" la posizione riportata dalla Gazzetta dello Sport che aggiunge anche la posizione della Figc: l'esultanza è stata solo un gesto di istinto in un momento post gara in cui giocatori stavano più che altro pensando a salutare chi gli stava vicino in una zona riservata dello stadio.