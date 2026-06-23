panchina azzurri

Ct Italia, perplessità dei presidenti di A sul ritorno di Mancini

I club del massimo campionato, decisivi per l'elezione di Malagò, vorrebbero avere un peso sulla scelta del prossimo commissario tecnico: il Mancio-bis non scalda

23 Giu 2026 - 11:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La scelta del prossimo Ct è il dossier più scottante sulla scrivania di Giovanni Malagò. Il neo presidente della Figc dovrà scegliere l'allenatore da cui ripartire e con cui programmare il futuro dopo il flop del terzo Mondiale consecutivo mancato. Sono due i nomi più chiacchierati in ottica panchina azzurra ed entrambi sono due ex: Roberto Mancini e Antonio Conte, anche se non vanno esclusi colpi di scena. 

Leggi anche

LIVE La Figc elegge il presidente: Malagò e Abete si sfidano per il dopo Gravina

Il Mancio, negli ultimi giorni, sembrava il candidato in pole. Il ripianto di aver abbandonato la nazionale per lo stipendio monstre messo sul piatto dall'Arabia Saudita è una ferita ancora aperta per l'ex fantasista. Per questo, trovare un accordo dal punto di vista economico non sarebbe un problema. Il vero nodo però sarebbe rappresentato dallo scarso gradimento dei presidenti di Serie A. Dopo anni di guerra, Figc e Lega Serie A sono tornati a dialogare. Malagò infatti è il candidato spinto dalle società del massimo campionato italiano (Giuseppe Marotta in primis) e, ora che l'ex presidente di Milano Cortina è stato eletto, i club vorrebbero avere un peso nella scelta del prossimo ct. 

Leggi anche

Malagò, è l'ora delle scelte: Conte insidia Mancini, Maldini per il ruolo di dt

Malagò dopo essere stato eletto ha parlato apertamente del tema, sostenendo di: "Non aver ancora sentito nessuno". Poi, in una intervista a Repubblica, ha tracciato una sorta di identikit: "Condizione imprescindibile è vedere subito l'entusiasmo, la convinzione di sposare un'idea. Non deve farlo solo per soldi. Ho bisogno di qualcuno convinto almeno per i prossimi due anni. Straniero? Mai dire mai". Risposte vaghe che lasciano aperte molte possibilità. La sensazione però è che il neo presidente Figc terrà bene a mente i consigli dei presidenti di Serie A.

italia
mancini ct
malago
marotta
figc
antonio conte
roberto mancini
ct

Ultimi video

01:34
Ancora Dybala-Roma

Ancora Dybala-Roma: si va verso il rinnovo

00:37
DICH MAROTTA SU MALAGO' PER SITO 22/6 DICH

Figc, Marotta spinge Malagò: "Ora fondamentale dialogo con politica"

03:20
DICH MALAGO' SU SUOI OBIETTIVI DA PRESIDENTE PER SITO 22/6 DICH

Malagò si presenta: "Ecco i miei obiettivi da Presidente Figc"

00:35
DICH MALAGO' SU CT PER SITO 22/6 DICH

Figc, Malagò: "Ct? Non ho parlato con nessuno"

00:31
CLIP PRIME PAROLE MALAGO' PRESIDENTE FIGC PER SITO 22/6 SRV

Emozione Malagò: le prime parole da presidente Figc

01:54
MCH SALAH E EGITTO ACCOLTI VANCOUVER 22/6 MCH

Salah e l'Egitto accolti trionfalmente a Vancouver

00:31
Accomando: "Tonali, maxi offerta del Tottenham"

Accomando: "Tonali, maxi offerta del Tottenham"

01:28
"Una vita da dieci"

Antognoni: "Una vita da dieci"

02:09
Raimondi: "Milan, Amorim vuole un big in attacco"

Raimondi: "Milan, Amorim vuole un big in attacco"

02:02
Accomando: "Juve, c'è un nome nuovo per la porta. Inter, avanti su Palestra"

Accomando: "Juve, c'è un nome nuovo per la porta. Inter, avanti su Palestra"

01:30
Callegari: "Ecco cosa manca a Yildiz"

Callegari: "Ecco cosa manca a Yildiz"

01:28
Tonali vero uomo mercato

Tonali, mister 100 milioni: è il vero uomo mercato

00:29
Il saluto di Gravina

Il saluto di Gravina

05:02
DICH ZOLA PER SITO 22/6 DICH

Zola: "Il futuro del calcio italiano? I giovani ci sono"

01:48
Le due facce di Malen

Le due facce di Malen: in ombra con l'Olanda

01:34
Ancora Dybala-Roma

Ancora Dybala-Roma: si va verso il rinnovo

I più visti di Nazionale

DICH MALAGO' SU SUOI OBIETTIVI DA PRESIDENTE PER SITO 22/6 DICH

Malagò si presenta: "Ecco i miei obiettivi da Presidente Figc"

CLIP PRIME PAROLE MALAGO' PRESIDENTE FIGC PER SITO 22/6 SRV

Emozione Malagò: le prime parole da presidente Figc

CLIP TARE SU MANCINI PER SITO 20/6 SRV

Tare promuove la scelta Mancini per l'Italia: "L'uomo giusto per ripartire"

DICH MAROTTA SU MALAGO' PER SITO 22/6 DICH

Figc, Marotta spinge Malagò: "Ora fondamentale dialogo con politica"

Da Leoni a Koleosho, poi le sorprese: 15 giovani azzurri emigrati all'estero per farsi strada 

Leoni, Koleosho e...le sorprese. Nazionale, futuro dall'estero: 15 talenti emigrati in cerca di fortuna

Venezia, Dagasso pronto per la A: "Tifo Juve e sfido Modric. Nazionale? Grazie a Baldini e... agli 883"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:29
Atalanta, la nuova stagione partirà il 6 luglio con il raduno a Zingonia
09:39
Figc, Abete: "Non assumersi responsabilità non fa bene al nostro mondo"
06:52
Striscione davanti alla Figc: "Bari contro la multiproprietà"
11:25
Milan, nessun dirigente alla cena con gli altri club di Serie A?
11:01
Corteo, mostre e campioni del passato per i 100 anni del Napoli