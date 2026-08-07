Fiorentina, ufficiale arrivo Mastantuono: "Colpo da sogno"

Tifosi viola entusiasti

07 Ago 2026 - 13:25
02:30 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Mastantuono è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei 'Millonarios'. Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell' Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste.

Ultimi video

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

01:44
Il pensiero di Fabregas

Il pensiero di Fabregas

01:40
Il poker dei "campioni"

Il poker dei "campioni"

01:48
Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

01:41
Milan, test Chelsea

Milan, test Chelsea

00:42
MCH ARNALDI KO A MONTREAL 8/8 MCH

Arnaldi fuori a Montreal: eliminato da Griekspoor in rimonta

01:29
MCH BAYERN MONACO-ASTON VILLA MCH

Il Bayern batte 2-1 l'Aston Villa, in gol Kim e Luis Diaz

03:33
MCH MELBOURNE CITY-PALERMO MCH

Aspettando la Juve, il Palermo batte 2-0 il Melbourne City

02:23
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

01:33
Gattuso si gode Ratkov

Gattuso si gode Ratkov

02:09
Piccole star in serie A

Piccole star in serie A

01:45
Napoli, guarda che Lucca

Napoli, guarda che Lucca

01:30
Nkunku torna al gol

Nkunku torna al gol

01:34
Amorim non si nasconde

Amorim non si nasconde

02:30
Mastantuono fa impazzire

Fiorentina, ufficiale arrivo Mastantuono: "Colpo da sogno"

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

I più visti di Calcio

Leao, Pavard e non solo

Leao, Pavard e non solo

MCH GOL NAPOLI-OSASUNA 5/8 MCH

Napoli-Osasuna 2-1: gli highlights dell'amichevole

Leao contro tifoso turco

Leao contro tifoso turco

CLIP STUDIO ACCOMANDO SU ZIRKZEE-JUVE PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Accomando: "Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, in attacco la Juve pensa a…"

RULLO/13 HL MILAN-INTER 5/8 SRV

Milan-Inter 1-1: gli highlights del derby di Perth

Ecco la Roma che verrà

Ecco la Roma che verrà