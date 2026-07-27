Italia, si riapre la corsa alla panchina azzurra: chi può essere il prossimo ct

Sembrava tutto deciso e invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, ora si riapre la caccia al nuovo allenatore della Nazionale che, tra l'altro, non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista.