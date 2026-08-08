Infantino sotto accusa, dall’Inghilterra: "Fece pagare dalla Uefa una super liquidazione per l'amante"

Un portavoce della Fifa ha dichiarato a Sky News che Infantino "nega fermamente queste accuse, che sono categoricamente false. Qualsiasi insinuazione di condotta inappropriata o violazione di leggi o regolamenti è diffamatoria". Infantino, riassume Sky News, ha lavorato in Uefa dal 2000 fino al 2016, anno in cui ha assunto il suo attuale incarico presso la Fifa. In risposta all'affermazione secondo cui alti dirigenti della Uefa avrebbero nutrito preoccupazioni in merito alla condotta del signor Infantino, il portavoce della Fifa ha dichiarato: "Nessun dipendente della Uefa e della Fifa ha mai sollevato una lamentela riguardo al comportamento del signor Infantino perché non si è mai verificato alcun incidente in cui sia stato coinvolto. Tutte le azioni aziendali relative ai dipendenti, compresi gli eventuali pacchetti di cessazione del rapporto di lavoro e di buonuscita, sono sempre state approvate dai direttori competenti in conformità con tutte le normative applicabili".