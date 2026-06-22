Figc, Malagò è il nuovo presidente: eletto con il 68,5 per cento dei voti

"Sarebbe incredibile che dopo le dimissioni del presidente Gravina si ricostruisse lo stesso consiglio federale senza avere un confronto sui contenuti perché il problema non è la qualità della persona". Così il candidato alla presidenza della Federcalcio Giancarlo Abete arrivando all'hotel Astoria per l'assemblea elettiva della Figc. "Ovviamente Giovanni Malagò è una persona di grande qualità. Il problema è semplicemente sciogliere dei nodi che non sono stati sciolti. Fortunatamente in federazione il presidente non ha il potere di Trump e quindi come tale c'è tutta la dimensione collegata al valore della presenza e dei contenuti delle componenti. Noi abbiamo un diritto di veto, abbiamo un diritto di intesa. Abbiamo quindi un ruolo centrale da parte dei componenti del Consiglio federale e quindi come tale questo ruolo va esercitato", ha aggiunto il numero uno della Lnd.