Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

La nazionale è pronta a ripartire con uno staff tutto nuovo. Come svelato in esclusiva dal nostro Orazio Accomando, ad accompagnare Roberto Mancini già dalle sfide di Nations League di settembre ci sarà il vice allenatore Alberto Bollini, tecnico federale che ha lavorato con l'Under 19 (con cui è stato campione d'Europa nel 2023) e 20 e ora torna tra i grandi proprio per integrare i collaboratori del Mancio con una linea comune di Coverciano.