Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"
Svelato il team che assisterà il ct Roberto Mancini nella difficile impresa di ripartire dopo tre qualificazioni Mondiali mancate. Ma la Federazione integrerà lo staff con altre figure interne
La nazionale è pronta a ripartire con uno staff tutto nuovo. Come svelato in esclusiva dal nostro Orazio Accomando, ad accompagnare Roberto Mancini già dalle sfide di Nations League di settembre ci sarà il vice allenatore Alberto Bollini, tecnico federale che ha lavorato con l'Under 19 (con cui è stato campione d'Europa nel 2023) e 20 e ora torna tra i grandi proprio per integrare i collaboratori del Mancio con una linea comune di Coverciano.
Oltre ai preparatori e match analyst già in orbita Figc per uno staff ampliato rispetto al passato, Mancini potrà contare anche su collaboratori come Antonio Gagliardi, ma anche Massimo Maccarone che lo aveva seguito già in Qatar all'Al Sadd e a Leonardo Bonucci che rientra dopo l'esperienza con Gattuso. Il preparatore atletico sarà Giacomo Ceci, mentre quello dei portieri Marco Roccati e il capo match analyst Christian Venturini.
Infine, novità anche per i nuovi dirigenti: Gianfranco Zola avrà un ruolo soprattutto di coordinamento delle nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe essere anche capodelegazione, ruolo doppio per lui che è già stato nominato direttore tecnico.