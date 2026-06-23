Malagò: "Voglio un ct che non scelga l'Italia solamente per i soldi. Nella squadra un ex calciatore"

"Condizione imprescindibile è vedere subito l'entusiasmo, la convinzione di sposare un'idea. Non deve farlo solo per soldi. Sicuramente la componente economica esiste, ma se una persona comincia a mettere troppi paletti sugli orari o sulle disponibilità, può essere la più brava del mondo ma non mi interessa. Ho bisogno di qualcuno convinto almeno per i prossimi due anni. Straniero? Mai dire mai". Lo afferma, in un'intervista a La Repubblica, Giovanni Malagò, neo presidente della Figc, parlando del profilo che dovrebbe avere il prossimo commissario tecnico della Nazionale.
"L'orizzonte è l'Europeo - aggiunge -. Sono una persona seria, non posso firmare un contratto a lungo termine senza sapere chi ci sarà in futuro. Vorrei un ex calciatore ma non ho parlato con nessuno di ruoli specifici. Mi sento con Maldini, ho incontrato Del Piero, ho abbracciato Baggio e ho sentito Buffon, ma nulla è deciso". "I calciatori - prosegue il neo presidente della Federcalcio - forse si sono messi in condizione di essere visti come diversi. Qualche riflessione critica sulla categoria è corretto farla, ma l'opinione pubblica è meno disposta a essere affettuosa nei confronti del mondo del calcio".
Sa che dovrà ricucire il rapporto con il ministro Abodi. "È stato la seconda persona che mi ha chiamato, lo vedrò in settimana. Che non fosse felice della mia candidatura si è visto già nelle moltissime dichiarazioni sulla volontà di commissariare, anche quando non c'era la possibilità politica o giuridica. Ma voglio mettere tutto alle spalle" conclude Malagò.