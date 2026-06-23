Malagò: "Voglio un ct che non scelga l'Italia solamente per i soldi. Nella squadra un ex calciatore"

"L'orizzonte è l'Europeo - aggiunge -. Sono una persona seria, non posso firmare un contratto a lungo termine senza sapere chi ci sarà in futuro. Vorrei un ex calciatore ma non ho parlato con nessuno di ruoli specifici. Mi sento con Maldini, ho incontrato Del Piero, ho abbracciato Baggio e ho sentito Buffon, ma nulla è deciso". "I calciatori - prosegue il neo presidente della Federcalcio - forse si sono messi in condizione di essere visti come diversi. Qualche riflessione critica sulla categoria è corretto farla, ma l'opinione pubblica è meno disposta a essere affettuosa nei confronti del mondo del calcio".