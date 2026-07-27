NAZIONALE
Nazionale, è il giorno decisivo: Pirlo fuori dai giochi per la panchina, senza di lui può lasciare anche Maldini
Malagò è chiamato a districarsi all'interno di una faccenda che si è fatta molto complicata. E la pressione mediatica è tanta
Sono ore decisive per il futuro della Nazionale. Il caso Fonbet ha fatto saltare la nomina a nuovo commissario tecnico di Andrea Pirlo. A svelarlo è stato sui social lo stesso ex centrocampista, fortemente sponsorizzato da Paolo Maldini, dt della Nazionale. Con la trattativa che è saltata, adesso a rischio c'è anche Maldini che potrebbe lasciare il progetto al pari dell'advisor Leonardo.