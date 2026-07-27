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Ultimo aggiornamento: 16 minuti fa

NAZIONALE

Nazionale, è il giorno decisivo: Pirlo fuori dai giochi per la panchina, senza di lui può lasciare anche Maldini

Malagò è chiamato a districarsi all'interno di una faccenda che si è fatta molto complicata. E la pressione mediatica è tanta

27 Lug 2026 - 09:15
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Sono ore decisive per il futuro della Nazionale. Il caso Fonbet ha fatto saltare la nomina a nuovo commissario tecnico di Andrea Pirlo. A svelarlo è stato sui social lo stesso ex centrocampista, fortemente sponsorizzato da Paolo Maldini, dt della Nazionale. Con la trattativa che è saltata, adesso a rischio c'è anche Maldini che potrebbe lasciare il progetto al pari dell'advisor Leonardo. 

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