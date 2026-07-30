NAZIONALE

Italia, Malagò completa la squadra azzurra: ecco Oriali e Zola

Il presidente della Figc ha "svelato" il nome del team manager e quello del dirigente, che farà da coordinamento tra la nazionale A e le giovanili

30 Lug 2026 - 13:58
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Si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro. Dopo le nomine di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, Giovanni Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager e a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale A e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano.

Per il primo è stato scelto Gabriele Oriali, già al fianco di Conte e Mancini nelle loro precedenti avventure con la Nazionale, mentre per il secondo, una sorta di "terza figura", ci si affiderà a Gianfranco Zola. In passato, seppur ognuno a proprio modo, proprio la figura di Zola era stata preceduta da altri ex calciatori del calibro di Gigi Riva, Gianluca Vialli e in ultima battuta Gigi Buffon. 

A confermarlo, pur senza ufficializzarlo, a Sport Mediaset è stato lo stesso presidente della Figc: "Zola? Sbagliato dire sì, sbagliato dire no (sorride, ndr). È una persona che darebbe valore aggiunto, ha fatto un gran lavoro in Lega Pro col progetto giovani. Su Oriali dovete chiedere a Mancini, penso torni ma è giusto chiedere al mister perché spetta a lui".

Inizia l'era azzurra di Mancini e Ranieri: le FOTO della presentazione

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