Bennacer saluta il Milan e i suoi tifosi con un post sui social: "Non è finita..."

"Ciao tifosi del Milan. L’anno scorso vi salutavo senza immagine che quelle parole avrebbero finito per assumere il significato di un addio. Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui in più di cinque anni. Ho indossato questa maglia maglia con orgoglio, passione e determinazione, al fianco di compagni straordinari e sostenuto dal vostro affetto incondizionato.